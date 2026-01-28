輝達扮鯰魚 翻轉產業版圖

輝達以安謀（Arm）架構處理器揮軍Windows消費級筆電市場，有望加速WoA（Windows on Arm）陣營在Windows市場的滲透率。雖然輝達在PC領域屬於新秀，業界看好可望以「鯰魚」之姿，顛覆整體筆電市場。

尤其高通先前以安謀架構打造的筆電處理器近年被詬病在遊戲優化上不足之處，輝達挾長年在GPU耕耘優勢與遊戲優化綁定，隨著輝達投入PC戰場，WoA有望打開在電競PC版圖。

業界分析，高通近年大力發展筆電處理器，基於安謀架構的高效節能設計，已順利打開筆電市場，不過，儘管背後有微軟大力支援，但高通因切入PC市場不久，仍有軟體生態系不足的缺陷，以及在遊戲領域優化不足的問題。

故此，雖然可以看到各大PC品牌商加大力度推出採用高通處理器的筆電，但在電競領域，仍是以英特爾、超微處理器，加上輝達GPU或超微顯卡組合搭配為主。

輝達的一大優勢，就是其GPU長年在遊戲領域獨占鰲頭，與各大遊戲廠深度綁定，遊戲優化經驗豐富，而輝達即將推出的PC處理器預計將延續該優勢，藉此，有望打破WoA目前在電競領域弱勢的地位。

根據市場流出的訊息，在搭載輝達新款筆電處理器的機型中，有包含聯想「Legion」及戴爾的「Alienware」產品，這兩個系列皆是電競機種，顯示聯想與戴爾皆對於新晶片在遊戲領域效能表現有信心。