微軟秀最強AI晶片 伺服器代工廠迎新訂單
微軟旗下最強自研AI晶片「Maia 200」問世，加上Google的TPU，以及亞馬遜AWS的Trainium系列晶片，推動今年ASIC伺服器市場強勁成長，為鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等AI伺服器代工廠帶來龐大新商機。
AI伺服器龍頭鴻海在ASIC伺服器市場已搶下大筆訂單，市場預期，鴻海今年ASIC伺服器出貨有望呈現翻倍增長。
廣達方面，法人指出，廣達在ASIC伺服器代工市場當中，成功以L6供應商身分拿下客戶訂單，後續將有望以整櫃出貨的L11規格搶下新訂單，看好廣達今年ASIC伺服器出貨有望年增三位數百分比。
英業達在ASIC伺服器代工供應鏈同樣以L6規格打入美系客戶市場，該公司去年ASIC伺服器業務占AI伺服器出貨比重約四成，今年出貨量有望雙位數成長，預期ASIC伺服器出貨比重有機會達整體AI伺服器五成。由於ASIC伺服器代工毛利相對較高，法人看好將助益英業達獲利表現。
