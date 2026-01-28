產發署：AI應用 各行各業「百搭」

AI需求大爆發，百工百業也開始發展AI應用，都將可適用產創條例10-1條人工智慧（AI）投資抵減。產發署官員表示，在發展AI算力時，採購CPU、GPU、AI伺服器，以及IC設計使用EDA軟體、以及百工百業自行開發AI模型等都適用。

產發署表示，因應AI時代，需積極協助產業導入AI與雲端運算等高算力技術，以提升企業應變能力。

因此，只要運用「機器學習演算法」、「深度學習演算法」、「大語言模型」、「自然語言處理」等技術元素之一的「軟硬體」、「技術」或「技術服務」皆可抵減。

官員說明，就AI硬體設備來講，CPU、GPU、AI伺服器是最直接。IC設計EDA就是軟體。另外，百工百業現都發展AI應用，自己投資在AI模型開發，亦可適用AI投抵。

在節能減碳投抵方面，產發署指出，只要採購一定能效以上的高效能電動機、鍋爐系統、冷氣空調系統、風機、碳管理系統、迴轉動力水泵、空氣壓縮系統等設備的任何一項；或者，在製程改善上提升能源使用效率達10%、溫室氣體去除率達60%、能源使用節省量達5%，只要達成任何一項改善目標，都可以適用投抵。