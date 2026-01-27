美光啟動星國大擴產 引爆廠務需求 亞翔有望吃下千億大單 洋基也沾光

美國記憶體大廠美光日前以18億美元收購力積電銅鑼廠之後，27日再宣布，將於未來十年在新加坡投資240億美元（約新台幣7,560億元），擴充儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產能，新產能預計2028年開出。

業界認為，美光此刻大手筆擴產，短期內仍無法緩解NAND晶片供給短缺問題，這次高達240億美元的投資中，絕大多數都是用於添購設備與廠務設施，亞翔（6139）、洋基（6691）工程長期與美光在廠務相關建設有合作，隨著美光台美兩大大擴產，引爆龐大廠務工商需求，亞翔、洋基工程將率先搭上美光大擴產商機。

其中，亞翔是台灣半導體廠務工程業者當中，在星國布局最深、拿下最多案子的廠商，先前已奪下聯電（2303）新加坡廠、美光新加坡HBM先進封裝廠等指標大案，美光此次星國NAND晶片大投資，亞翔將是其建廠最大夥伴，業界估，後續亞翔從這座新廠累計取得的訂單即高達上千億元，成為最大贏家。

受惠大客戶星國大擴產，亞翔去年前11個月新簽合約已高達1,120億元。另外，美光日前斥資18億美元買下力積電銅鑼廠，後續相關廠務工程也可望由亞翔承攬。亞翔來自美光台灣、星國兩大訂單熱轉，法人看好，隨高毛利專案陸續認列，亞翔去年獲利將續攀高峰，隨著新訂單持續湧入，後續獲利仍可期待。

目前亞翔尚未施工合約金額逾1,753億元，年增34.4%，訂單能見度極高。公司重心聚焦星、台兩地，隨美光與聯電廠務工程推進，2026與2027年獲利動能穩定向上。

洋基工程表現同樣亮眼，去年第4季營收69.75億元，年增33.1%。洋基近期首度打入美光供應鏈，接獲美系大廠在台建廠統包工程，市場推測即為美光南科案，帶動在手訂單衝上500億元新高。

隨美光將台灣視為重要生產基地，台中后里及銅鑼廠擴產明確，洋基接單機率大增，未來更有望複製台灣經驗爭取美光海外訂單。

法人指出，美光與聯電的大規模投資為廠務設備廠築起護城河，兩大廠2026年營收獲利挑戰雙位數成長。在星國矽光子與美光AI擴產雙動能帶動下，廠務族群接單滿手，營運將維持高水位表現，後續成長性值得期待。