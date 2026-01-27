美光啟動星國大擴產 引爆廠務需求 亞翔有望吃下千億大單 洋基也沾光

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

美國記憶體大廠美光日前以18億美元收購力積電銅鑼廠之後，27日再宣布，將於未來十年在新加坡投資240億美元（約新台幣7,560億元），擴充儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產能，新產能預計2028年開出。

業界認為，美光此刻大手筆擴產，短期內仍無法緩解NAND晶片供給短缺問題，這次高達240億美元的投資中，絕大多數都是用於添購設備與廠務設施，亞翔（6139）、洋基（6691）工程長期與美光在廠務相關建設有合作，隨著美光台美兩大大擴產，引爆龐大廠務工商需求，亞翔、洋基工程將率先搭上美光大擴產商機。

其中，亞翔是台灣半導體廠務工程業者當中，在星國布局最深、拿下最多案子的廠商，先前已奪下聯電（2303）新加坡廠、美光新加坡HBM先進封裝廠等指標大案，美光此次星國NAND晶片大投資，亞翔將是其建廠最大夥伴，業界估，後續亞翔從這座新廠累計取得的訂單即高達上千億元，成為最大贏家。

受惠大客戶星國大擴產，亞翔去年前11個月新簽合約已高達1,120億元。另外，美光日前斥資18億美元買下力積電銅鑼廠，後續相關廠務工程也可望由亞翔承攬。亞翔來自美光台灣、星國兩大訂單熱轉，法人看好，隨高毛利專案陸續認列，亞翔去年獲利將續攀高峰，隨著新訂單持續湧入，後續獲利仍可期待。

目前亞翔尚未施工合約金額逾1,753億元，年增34.4%，訂單能見度極高。公司重心聚焦星、台兩地，隨美光與聯電廠務工程推進，2026與2027年獲利動能穩定向上。

洋基工程表現同樣亮眼，去年第4季營收69.75億元，年增33.1%。洋基近期首度打入美光供應鏈，接獲美系大廠在台建廠統包工程，市場推測即為美光南科案，帶動在手訂單衝上500億元新高。

隨美光將台灣視為重要生產基地，台中后里及銅鑼廠擴產明確，洋基接單機率大增，未來更有望複製台灣經驗爭取美光海外訂單。

法人指出，美光與聯電的大規模投資為廠務設備廠築起護城河，兩大廠2026年營收獲利挑戰雙位數成長。在星國矽光子與美光AI擴產雙動能帶動下，廠務族群接單滿手，營運將維持高水位表現，後續成長性值得期待。

美光 洋基

相關新聞

惠譽：台灣關稅減免支撐出口商 凸顯供應鏈風險

國際評級機構惠譽表示，台灣與美國達成貿易協議，可能為台灣半導體出口導向型經濟的不確定性提供短期緩解，但也凸顯出台灣暴露於...

微軟推第2代AI晶片 台積代工

微軟推出第二代人工智慧（ＡＩ）晶片，作為提升服務效率的核心布局，同時減少對輝達晶片的依賴。

輝達打造CPU 進軍消費級市場

輝達揮軍ＡＩ ＰＣ市場，將以安謀（Arm）架構打造筆電中央處理器（ＣＰＵ），鎖定Windows消費級筆電領域，並獲戴爾、...

產創10-1投抵申請起跑 經濟部：百工百業皆可適用AI投抵

隨著台美關稅底定，AI轉型及新興科技設備升級，《產業創新條例》10-1條自2025年實施，今年起至5月底前申報。在10-...

擴大低軌衛星布局 中華電董座簡志誠：持續與亞馬遜、SpaceX 接觸

中華電信（2412）27日舉行年終感恩餐會，會以「2026駿馬奔騰開新局 海地星空 韌性前行」為主題，席開96桌。中華電...

歐盟鬆綁燃油車禁令助力 2030年增程式電動車銷量有望翻倍成長

依據TrendForce最新電動車產業研究，增程式電動車（Range-Extended Electric Vehicle...

