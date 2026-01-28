政府衝刺光電 茂迪、元晶利多

經濟日報／ 記者余弦妙陳昱翔／台北報導

行政院副院長鄭麗君昨（27）日宣布，今年8月起，建築面積1,000平方公尺以上的新建築，將強制增設屋頂型太陽光電，並要求公部門帶頭示範，估光是公部門未來可建置光電的總量超過1GW（10億瓦）。

這意味賴政府全力推動增設屋頂型與立面型太陽能光電，業界看好，相關政策將助力太陽能內需爆發，對聯合再生、茂迪（6244）、元晶等國內太陽能廠將是一大利多，後續出貨動能看俏。

鄭麗君昨日以行政院永續長身分，出席環境部舉辦的「115年政府永續長聯盟論壇」，針對2050淨零轉型釋出新的政策方向。

她強調，太陽能光電是2050淨零轉型的重要課題，如何在兼顧公共利益與社會溝通的前提下讓光電穩健發展是一大重點，政府除推動地面型光電，也會積極推動屋頂型光電。

內政部日前已通過法規，今年8月起1,000平方公尺以上的新建案將強制增設屋頂型太陽能光電，藉此實現淨零轉型目標。對此，國內太陽能模組廠均表示樂見其成，期盼此一利多政策能讓台灣內需市場春燕歸來。

為邁向2050淨零，我國積極推動再生能源，更全力衝刺光電，環境部長彭啓明昨日指出，正研議是否可透過制度設計，將光電減碳效果轉換為碳權以提升誘因，但最大挑戰在於碳價過低，計算與轉換機制仍需時間銜接。

內政部次長董建宏指出，立面型光電在今年將會由環境部率先示範，後續也會加大推廣，並提供獎勵措施，首先就是提供碳權，若光電能轉換為碳權，相信會有很多企業界願意支持相關行動。

太陽能 太陽光電 永續

