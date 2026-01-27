台股持續攻高 32K成新地板？五大族群捧為資金焦點

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股27日展現強勁多頭氣勢，在權值股台積電（2330）、聯電及台達電的帶領下，觸及32,428點的歷史新高，日KD指標維持在高檔鈍化區，顯示短線多頭攻擊力道強勁。法人表示，觀察資金動向，市場聚焦於記憶體、矽光子（CPO）、IC載板、PCB上游及化學生技醫療等五大強勢族群。

在電子族群方面，記憶體受惠於漲價趨勢未變及AI高效能運算需求，模組廠十銓強勢奔漲停，威剛、華邦電亦維持紅盤表現；CPO相關概念股因支援高速資料中心與AI運算需求，成為資金追捧焦點，光聖、波若威雙雙亮燈漲停，聯光通大漲逾8％，前鼎也上漲超過5％表態。

IC載板族群在經歷整理後重啟漲勢，景碩亮燈漲停，南電、欣興漲幅皆超過6％，PCB上游表現同樣亮眼，凱崴與榮科強攻漲停，台光電股價更創下歷史新高。而非電子族群中，化學生技醫療表現最為強勢，受印度爆發立百病毒疫情，及中國大陸春節人流往返預期帶動，防疫物資需求再起，恆大、康那香與毛寶等多檔個股集體亮燈漲停。

展望後市，兆豐投顧副總經理黃國偉、台新投顧副總經理黃文清等指出，AI伺服器與相關零組件仍是中長線核心，但短線高位階電子股面臨調節賣壓，資金有轉向傳產或低基期生技族群的跡象。雖然大盤技術面尚未出現反轉訊號，但融資維持率已增至175％左右，且與中長期均線乖離擴大，建議投資人操作上不宜過度追價，可適度減碼以因應潛在的回檔風險。

