產創10-1投抵申請起跑 經濟部：百工百業皆可適用AI投抵

隨著台美關稅底定，AI轉型及新興科技設備升級，《產業創新條例》10-1條自2025年實施，今年起至5月底前申報。在10-1條五大設備投資抵減，經濟部產發署預估，智慧機械設備投抵申請仍是最大宗，估申請金額1,135億元。另外，AI大爆發，不只EDA、GPU、AI伺服器可適用，百工百業開發AI模型也能適用投抵。

產發署表示，《產創》10-1條智慧機械投資抵減，一直是產業升級核心項目。過去以來，智慧機械投資金額前三名為電子零組件、電腦電子及光學製品業、石化材料及製品業等，另外基本金屬及製品業多為中小企業，也是受惠一大族群。2025年申請金額1,044億元。

產發署表示，修法後提高智慧應用層次，在智慧技術元素項目由原本9項，刪掉感測器、物聯網等5項，僅保留機器人、數位化管理、虛實整合、及積層製造等四項。官員解釋，因為感測器及物聯網等技術已經非常普及，幾乎也會應用在上述四項智慧技術上。產發署指出，預估未來每年申請金額1,135億元，例如當前很多新科技，如矽光子相關設備，都可適用機械投抵。

這次修法新增AI設備及節能減碳設備投抵。隨著AI需求大爆發，百工百業也開始發展AI應用，產發署官員表示，在發展AI算力時，採購CPU、GPU、AI伺服器，以及IC設計使用EDA軟體、以及百工百業自行開發AI模型等都可適用。

產發署表示，因應AI時代，需積極協助產業導入AI與雲端運算等高算力技術，以提升企業應變能力。因此，只要運用「機器學習演算法」、「深度學習演算法」、「大語言模型」、「自然語言處理」等技術元素之一的「軟硬體」、「技術」或「技術服務」皆可適用抵減。

官員說明，就AI硬體設備來講，CPU、GPU、AI伺服器是最直接。IC設計EDA就是軟體。另外，百工百業現都發展AI應用，自己投資在AI模型開發，亦可適用AI投抵。

在節能減碳投抵方面，產發署指出，只要採購一定能效以上的高效能電動機、鍋爐系統、冷氣空調系統、風機、碳管理系統、迴轉動力水泵、空氣壓縮系統等設備的任何一項；或者，在製程改善上提升能源使用效率達10%、溫室氣體去除率達60%、能源使用節省量達5%，只要達成任何一項改善目標，都可以適用投抵。

官員表示，節能減碳投抵是為協助企業因應2050淨零轉型目標，提升產業減碳效率，所以百工百業都可適用。