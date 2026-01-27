擴大低軌衛星布局 中華電董座簡志誠：持續與亞馬遜、SpaceX 接觸

中華電信（2412）27日舉行年終感恩餐會，會以「2026駿馬奔騰開新局 海地星空 韌性前行」為主題，席開96桌。中華電信董事長簡志誠表示，持續強化海路星空布局，低軌衛星部分除OneWeb已經在台灣設立770個接收點外，也持續與AWS（Amazon Leo）及SpaceX接觸。

今年中華電信年終感恩餐會以「2026駿馬奔騰開新局 海地星空 韌性前行」為主題，席開96桌。

簡志誠表示，中華電信可以按「三個讚」，第一讚是2025年營收、獲利超過高標，且營收逾2,360億元創新高，第二讚是不僅賺錢，更落實ESG，例如八年種樹15萬棵，已經將近一半，同時以科技投入生物多樣化。第三讚，感謝網路資訊團隊，去年7月和9月連續有颱風橫掃，導致基地台災害慘重，復原非常花時間，各營運處合作，動員3,000、4,000人，手機網路都暢通，也透過低軌衛星支援韌性，也讓同業漫遊。

簡志誠更細數，中華電信以「海地星空」建構網路韌性，海的部分擁有10條國內海纜及14條國際海纜；地的部分包含行動網路涵蓋率超過98%，更點亮全台微波；星的部分鎖定低軌衛星，引進OneWeb服務，已經打造770個接收點，並與AWS及SpaceX持續接觸。日前SpaceX高層率團低調訪台，就是希望可以解決在台落地的法規問題（外資持股上限49%）。

空的部分，簡志誠表示，中軌衛星夥伴SES已經開始提供服務，更在台設置地面站，高軌衛星ST-2已經運行多年，與新加坡電信合作新的高軌衛星ST-5可望在2027年推出服務，更攜手美國Astranis策略合作，引進其第三代 MicroGEO衛星，投入37億元，可望今年第3季提供服務。

中華電信從2025年立下「AI啟動未來」，簡志誠表示，今年持續以AI賦能，更要穩穩向前，營收要穩、獲利要穩、韌性要穩、信任要穩，一切從簡，達標為重。

中華電信總經理林榮賜表示，中華電信三大事業群，個人與家庭貢獻營收三分之二，穩定成長；企業事業群貢獻營收三分之一，年營收超過770億元，持續努力提升經常性營收，也提升獲利率，2025年拿到的新的契約也創新高，IDC與雲端都是超過百億中收的大支柱；國際事業群也隨著台灣半導體、資通訊產業拓展到美國日本及新加坡等領域。

中華電信近年也透過分割獨立新公司及投資擴大集團布局，林榮賜表示，目前中華電信集團已經投資52個公司，其中有六家上市櫃公司（中華精測（6510）、是方（6561）、神腦（2450）、勤崴（6516））以及2025年剛上市的中華資安（7765）及資拓宏宇（6614）。