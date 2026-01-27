歐盟鬆綁燃油車禁令助力 2030年增程式電動車銷量有望翻倍成長

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
歐盟於2025年末宣布，計畫將原本「新車100%零排放」的規定，放寬為「整體新車平均減排90%」，其餘可透過使用低碳鋼、合成燃料等方式抵銷，此案尚待歐盟成員國和歐洲議會審議通過。路透
依據TrendForce最新電動車產業研究，增程式電動車（Range-Extended Electric Vehicle, REEV）近年漸成為車廠轉向純電化的過渡選項，歐盟日前宣布調整2035年禁售燃油車政策，更為REEV提供重要法規彈性和發展空間。TrendForce預估，在政策彈性、技術成熟度、市場接受度支撐下，2030年全球REEV年銷量將達300萬台，較2025年翻倍成長。

TrendForce表示，REEV的架構與插電式混合動力車（PHEV）相似，但其內燃機僅負責發電、不直接驅動車輪，所以更能提供近似純電車（BEV）的體驗，實際碳排量也較PHEV低。更重要的是，REEV可透過內燃機及電池包雙重供電，能大幅降低駕駛者里程焦慮。

REEV於全球新車市場的滲透率已從原本不到3%，至2025年第3季穩定維持在4%左右。中國大陸車廠憑藉相對較低車價、電池成本優勢主導市場，指標業者如賽力斯集團、理想汽車、長安汽車集團。不過，BMW、Volkswagen、Volvo、Stellantis等歐洲車廠也已陸續宣布、或傳出有意於2026年導入REEV車型，作為純電市場成熟前的重要過渡。在內燃機技術領先的Toyota，以及Hyundai同樣有類似規畫。

從供應鏈分析，REEV同時搭載內燃機、動力電池與純電驅系統，若滲透率能提升，相關零組件供應鏈皆可受惠。此外，REEV的主流功率輸出範圍與SiC功率晶片的目標市場有著高度適配性，有助於支撐車用SiC的應用需求。

不過，由於REEV系統複雜度高，車型高度集中於高階SUV，較高的車價是普及化的挑戰。而REEV利用內燃機發電，能量轉換效率遠低於BEV，加上背負較其他混合動力車型更大的電池包和電驅系統，續航力也易受影響。

