宏達電斥資4700萬美元 投資 KKR、Oaktree 等基金

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電（2498）27日代子公司H.T.C. (B.V.I.) Corp公告，投資KKR、Oaktree等基金，投資金額分別是4,500萬美元、200萬美元，投資目的均為資金運用。

宏達電去年12月營收2.92億元，月減2.1%、年減26.2%；累計去年度營收29億元，年減5.8%。

據悉，宏達電持續加速AI智慧眼鏡穿戴布局，旗下VIVE Eagle於12 月正式拓展香港，並持續擴大台灣通路布局。香港方面，HTC攜手電信商1O1O、csl、SmarTone及奢華眼鏡通路溥儀眼鏡，結合高速5G網路與專業配鏡服務，打造一站式AI穿戴體驗，以極簡時尚設計結合語音操控、智慧拍攝、拍攝翻譯與 AI 搜尋等功能，讓科技自然融入日常生活。

同時，HTC亦全面升級台灣實體體驗門市，攜手台灣大哥大（3045）、知名眼鏡品牌小林眼鏡，延續先前與精品眼鏡通路嘉晏光學2020EYEhaus及其多家專業經銷夥伴的合作成果，全台體驗據點現已突破300家。

HTC表示，透過深化電信與精品眼鏡通路合作，並以高規格隱私與資安設計為核心，VIVE AI已通過ISO 27001與ISO 27701國際資安與隱私驗證，確保使用者隱私與資訊安全，展現其穩健推動AI穿戴市場、融合科技、時尚與生活美學的策略方向。

