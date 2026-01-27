竹南廠區電路板失竊…京元電說明已追回八成 並全力配合檢警偵辦

京元電竹南廠區發生電路板失竊，京元電今天特別發表聲明表示，被竊的損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還的產品，公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償，同時也全力配合檢警單位進行偵辦。

京元電澄清，本案是公司主動發覺測試電路板的登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員，並在第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作。

京元電強調，經公司與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還之資產，公司也啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。

京元電鄭重強調，本案屬單一員工的違法行為，本次事件僅涉及實體硬體配件，經查證並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，對公司整體營運及客戶服務並無影響，也不影響財務運作。

針對此事件暴露的漏洞，京元電表示，公司已完成全面性內控流程檢討，強化盤點機制，並升級廠區無塵室安全防護設施與人員進出安檢流程，以確保公司及客戶資產安全，保障股東權益。公司對於任何侵害公司資產不法行為，絕不寬貸，並將持續捍衛公司及股東的合法權益。