快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

竹南廠區電路板失竊…京元電說明已追回八成 並全力配合檢警偵辦

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
京元電竹南廠區發生電路板失竊， 公司說明已追回八成，並全力配合檢警偵辦。圖／聯合報系資料照片
京元電竹南廠區發生電路板失竊， 公司說明已追回八成，並全力配合檢警偵辦。圖／聯合報系資料照片

京元電竹南廠區發生電路板失竊，京元電今天特別發表聲明表示，被竊的損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還的產品，公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償，同時也全力配合檢警單位進行偵辦。

京元電澄清，本案是公司主動發覺測試電路板的登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員，並在第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作。

京元電強調，經公司與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還之資產，公司也啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。

京元電鄭重強調，本案屬單一員工的違法行為，本次事件僅涉及實體硬體配件，經查證並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，對公司整體營運及客戶服務並無影響，也不影響財務運作。

針對此事件暴露的漏洞，京元電表示，公司已完成全面性內控流程檢討，強化盤點機制，並升級廠區無塵室安全防護設施與人員進出安檢流程，以確保公司及客戶資產安全，保障股東權益。公司對於任何侵害公司資產不法行為，絕不寬貸，並將持續捍衛公司及股東的合法權益。

京元電 法律 股東

延伸閱讀

京元電子電路板失竊案 京元電澄清沒有影響營運及客戶服務

50張電路板遭竊！京元電證實「無關機密」、損失已和解 獲賠1200餘萬

京元電 AI布局傳捷報

全民權證／京元電 選逾300天

相關新聞

歷經兩年！友達於美國東德州法院取得專利訴訟重大勝利

全球顯示技術領導廠商友達（2409）光電27日宣布，歷經兩年多的專利訴訟及為期兩周的庭審後，美國德州東區聯邦地方法院馬歇...

竹南廠區電路板失竊…京元電說明已追回八成 並全力配合檢警偵辦

京元電竹南廠區發生電路板失竊，京元電今天特別發表聲明表示，被竊的損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還的產品，公司已啟動...

力成加速擴充FOPLP產能 未來三年投入443億元擴產

半導體封測廠力成今（27）日舉行法說會，公司正面看待本季營運表現，預期本季營收受惠人工智慧（AI）需求續增，其中，資料中...

三星退出MLC eMMC供應 旺宏啟動220億元投資搶攻缺貨商機

旺宏總經理盧志遠今日主持法說會，針對目前記憶體市場發展，他表示，公司今年已決定投入約220億元資本支出，全力掌握結構性供...

京元電子電路板失竊案 京元電澄清沒有影響營運及客戶服務

京元電子股份有限公司竹南廠離職張姓工程師涉嫌偷竊50張電路板案，京元電澄清說明，強調單一員工違法行為，僅涉及實體硬體配件...

合勤投控攜國家資安院簽署MOU 啟動雙向情資聯防

因應全球日益複雜的網路攻擊威脅，並強化國家級資安防禦網，合勤控（3704）宣布與國家資通安全研究院（資安院）正式簽署「資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。