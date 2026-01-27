力成加速擴充FOPLP產能 未來三年投入443億元擴產

半導體封測廠力成今（27）日舉行法說會，公司正面看待本季營運表現，預期本季營收受惠人工智慧（AI）需求續增，其中，資料中心與企業級固態硬碟（SSD）需求持續成長，淡季不淡，可優於往年同期。此外，漲價效應也可望在本季逐步顯現。

力成因應AI及高效能運算（HPC）對扇出型面板級封裝（FOPLP）等先進封裝產能需求擴大，決定未來3年加碼投資新台幣443億元，擴充FOPLP產能。

力成執行長謝永達今日主持法說會，面對法人提出如何看待記憶體循環周期及人工智慧（AI）發展趨勢，他說目前AI需求依舊暢旺，整體產能趨緊，整體市場營運有望持續上揚。

他也預期力成首季營運將比去年第4季減少個位數百分比，主要是第1季工作天數減少因素，不過可較去年第1季成長。

至於記憶體漲價影響，謝永達指出，記憶體需求強勁，對於產能需求提高，記憶體報價節節高升，因應成本提高，力成去年第4季開始調升封測報價，增加幅度約個位數到雙位數百分比，持續維持與客戶長期合作關係，漲價效應預計今年第1季陸續生效，有助毛利率表現。

在動態隨機存取記憶體（DRAM）產品線，謝永達分析，資料中心展望持續上修，DRAM需求高於預期，但須留意資料中心與其它應用產能配置，AI需求擴大導入LPDRAM及GDDR7於伺服器架構，有助訂單需求。

謝永達指出，DRAM漲價倍數成長，勢必會影響消費性電子終端應用，公司也持續關注市場變化。

至於在NAND型快閃記憶體和固態硬碟市況，謝永達表示，第1季NAND封測訂單在資料中心與企業級SSD（eSSD）需求持續成長帶動下，動能不減、淡季不淡，表現可優於往年，預估第2季動能加溫。

在邏輯晶片封測，謝永達指出，相關業務受惠高階封裝FC-BGA需求持續成長，整體產能利用率維持高檔，有助邏輯封裝業務毛利表現。

在扇出型面板封裝先進封測布局，謝永達指出，新客戶訂單持續增加，為確保整體供應鏈穩定運作，力成已規畫如期在2027年交付量產。

力成轉投資超豐展望上半年營運指出，AI和資料中心晶片封裝需求持續增加，挹注出貨動能，此外記憶體持續缺貨，客戶產品轉往高容量使用雙晶粒製程，單價將提升。

力成今日公布去年第4季稅後純益18.64億元、年增22.3%，每股純益2.52元；獲利率也呈「三率三升」，毛利率、營益率皆較去年同期提升；去年全年稅後純益55.36億元，年減18.5%，每股純益7.48元。