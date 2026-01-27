三星退出MLC eMMC供應 旺宏啟動220億元投資搶攻缺貨商機

旺宏總經理盧志遠今日主持法說會，針對目前記憶體市場發展，他表示，公司今年已決定投入約220億元資本支出，全力掌握結構性供需失衡所帶來的成長機會。他強調，隨著三星正式宣布停止生產MLC eMMC產品，市場供給快速收斂，缺貨情形相當嚴重，對產業造成顯著影響。

盧志遠接著說，旺宏在MLC NAND 技術布局已相當成熟，包括19奈米A19 2D NAND，以及48層與96層3D NAND 製程均已全面就緒。他說，eMMC屬於中高頻寬應用，在全球供應鏈中，除美光（Micron）與鎧俠（Kioxia）外，具備量產能力的業者屈指可數，旺宏正好處於有利的競爭位置，視此為關鍵成長商機。

針對產能配置，盧志遠說，目前NOR Flash仍於8吋與12吋廠同步生產，並未規劃將NOR產能轉移至NAND。其中，8吋廠正全面啟動增產，相較去年曾因市況調整而降載，如今將拉升至滿載水準；12吋廠也維持穩定生產，使整體產能利用率接近滿載。

盧志遠進一步說，旺宏今年會持續擴增MLC NAND產出，但不會以犧牲NOR業務為代價。事實上，目前NOR產品需求與毛利表現同樣強勁，獲得客戶高度支持，未來將採取雙線並進策略，同步放大兩大產品線價值。

在製程進度方面，盧志遠表示，16Gb eMMC產品已開始量產，至於32Gb規格將緩步釋出，預計至今年第2季底可全面開放供貨。公司也運用今年增加的資本支出，加速16Gb與32Gb產品同步放量，強化市場競爭力。整體220億元資本支出，將使目前12吋月產能由目前的2萬片增至3萬片。

此外，對於高階第三代伺服器與高效能運算（HPC）領域布局，慮志遠透露，正持續深化與全球一線GPU客戶的合作，相關專案按計畫推進，市場也關注後續在AI運算與資料中心應用的實際放量進展。