創意攜手光通訊廠Lightmatter 推動CPO商用化搶攻超大規模AI市場

AI矽光子互連解決方案業者Lightmatter與創意今日宣布達成戰略合作。雙方將攜手推動商業化Passage 3D共同封裝光學（CPO）解決方案，鎖定AI基礎設施市場，重新定義AI運算的可擴展性。

雙方此次合作結合Lightmatter的Passage矽光子互連技術，與創意在ASIC設計服務及先進封裝領域的深厚實力，打造專為解決關鍵互連瓶頸而生的整合方案，協助全球雲端服務業者擴展新一代AI與高效能運算（HPC）工作負載。

Lightmatter創辦人暨執行長Nick Harris表示，隨著單一晶片效能提升趨緩，電腦運算架構正發生質變，「互連架構」已成為推升整體算力的關鍵核心，而大規模系統的連結勢必仰賴光學技術驅動。創意具備紮實的ASIC工程執行力，結合Lightmatter的矽光子互連技術，為產業提供一條具體可行的路徑，突破傳統電訊號傳輸在功耗與效能上的瓶頸，協助下一代AI運算實現大規模擴展。

在技術層面上，本次整合方案將創意於先進製程Chiplet設計與封裝流程的專業，導入以矽光子為核心的Passage平台，為AI互連效能樹立新標竿。Passage可為XPU與交換器（Switch）之間的晶片通訊提供前所未有的頻寬密度與能源效率，進一步突破全球最大規模、最複雜AI基礎模型（Foundation Models）的效能極限。

相較既有方案，Passage帶來具決定性的技術突破。現行架構受限於晶片邊緣的物理I/O空間極限（Shoreline限制），進而限制單一光學引擎（Optical Engine）的最大頻寬與連線基數（Radix）。透過光學互連，Passage可讓AI叢集的運算規模無縫跨機櫃擴展，不僅顯著縮短模型訓練時間，也大幅提升下一代尖端AI模型的Token處理速度。

Nick Harris並透露與主要合作夥伴完成三款矽光子互連解決方案送樣給客戶，預估2027年將進入由銅轉光傳輸的甜蜜點。

創意技術長Igor Elkanovich指出，為協助超大規模客戶提供最具競爭力的服務，必須攜手經市場驗證的頂尖技術夥伴。將Lightmatter Passage CPO平台整合至創意世界級的ASIC解決方案中，使雙方得以推出一套從根本重新定義AI互連的聯合架構。透過整合雙方專業，成功克服架構設計、散熱、機械結構與訊號完整性等多重挑戰，確保客戶能獲得高可靠度、低功耗且具高度擴展性的CPO平台，加速其大規模AI部署進程。