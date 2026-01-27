京元電子電路板失竊案 京元電澄清沒有影響營運及客戶服務

京元電子股份有限公司竹南廠離職張姓工程師涉嫌偷竊50張電路板案，京元電澄清說明，強調單一員工違法行為，僅涉及實體硬體配件對整體營運及客戶服務並無影響，也不影響財務之運作。

苗栗警方去年6月受理京元電報案，查出張男（47歲）前年4月到去年6月期間涉嫌趁機偷竊50張電路板，21條排線、1條光纖等，全案苗栗地檢署偵辦中，媒體今天曝光事件，京元電下午對外澄清說明。

京元電指出，本案屬單一員工違法行為，事件僅涉及實體硬體配件，經查證並無任何客戶測試數據、技術機密，或個資外洩情事，對公司整體營運及客戶服務並無影響，亦不影響財務之運作。

案子由公司主動發覺測試電路板之登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員，公司本於「誠信經營」與「零容忍」之原則，第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作。

經公司與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成，針對尚未返還之資產，本公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解，並接受相關金錢賠償。