合勤投控攜國家資安院簽署MOU 啟動雙向情資聯防

因應全球日益複雜的網路攻擊威脅，並強化國家級資安防禦網，合勤控（3704）宣布與國家資通安全研究院（資安院）正式簽署「資通安全合作備忘錄」（MOU），啟動雙向情資聯防，共築產品供應鏈資安韌性。

合勤投控董事長朱順一與國家資通安全研究院院長林盈達共同主持簽署儀式，雙方將聚焦於「威脅情資雙向分享」與「產品供應鏈安全」兩大面向，深化惡意探測意圖分析及漏洞應處合作，展現公私協力共築資安韌性的決心。

合勤控強調，此次合作象徵台灣資安防禦策略，已由傳統的「事後調查」，邁向「主動預警」與「源頭強化」的全新里程碑。

朱順一表示，資安是智慧國家的基石，也是合勤對全球客戶的承諾。繼先前與法務部調查局建立聯防機制後，進一步與國家資通安全研究院結盟。透過資安院提供的技術性情資，更精準地強化產品設計與防護能力，這不僅是保護合勤的產品，更是為全球客戶及台灣關鍵基礎設施，提供更安全的網路環境。

林盈達指出，資安院致力於提升國家整體資通安全能力。合勤控是國內網通設備領導大廠，產品應用場域廣泛。透過與合勤控的合作，我們能將威脅情資轉化為實際的防禦行動，確保供應鏈安全，這正是公私協力模式的最佳實踐。

合勤控指出，雙方合作核心亮點在於具體落實「產品供應鏈安全」。若資安院在執行事件調查或威脅分析時，發現合勤投控旗下產品（設備、軟體或元件）遭惡意利用或涉及資安事件，將立即啟動通報機制 。

此外，為協助企業快速應變，資安院將依據攻擊樣態，在對相關資料進行嚴謹的「去識別化」處理後，提供有助於產品安全強化的技術性情資 。合勤控指出，此將協助合勤投控精準識別潛在漏洞與風險，並加速進行相關分析與調查，大幅縮短漏洞修補的反應時間（Time-to-Mitigate），共同提升國產網通產品供應鏈的安全韌性 。