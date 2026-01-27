合勤投控攜國家資安院簽署MOU 啟動雙向情資聯防

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
合勤投控董事長朱順一（左）與國家資通安全研究院院長林盈達（右）簽署「資通安全合作備忘錄」，啟動雙向情資聯防，共築產品供應鏈資安韌性。合勤控／提供
因應全球日益複雜的網路攻擊威脅，並強化國家級資安防禦網，合勤控（3704）宣布與國家資通安全研究院（資安院）正式簽署「資通安全合作備忘錄」（MOU），啟動雙向情資聯防，共築產品供應鏈資安韌性。

合勤投控董事長朱順一與國家資通安全研究院院長林盈達共同主持簽署儀式，雙方將聚焦於「威脅情資雙向分享」與「產品供應鏈安全」兩大面向，深化惡意探測意圖分析及漏洞應處合作，展現公私協力共築資安韌性的決心。

合勤控強調，此次合作象徵台灣資安防禦策略，已由傳統的「事後調查」，邁向「主動預警」與「源頭強化」的全新里程碑。

朱順一表示，資安是智慧國家的基石，也是合勤對全球客戶的承諾。繼先前與法務部調查局建立聯防機制後，進一步與國家資通安全研究院結盟。透過資安院提供的技術性情資，更精準地強化產品設計與防護能力，這不僅是保護合勤的產品，更是為全球客戶及台灣關鍵基礎設施，提供更安全的網路環境。

林盈達指出，資安院致力於提升國家整體資通安全能力。合勤控是國內網通設備領導大廠，產品應用場域廣泛。透過與合勤控的合作，我們能將威脅情資轉化為實際的防禦行動，確保供應鏈安全，這正是公私協力模式的最佳實踐。

合勤控指出，雙方合作核心亮點在於具體落實「產品供應鏈安全」。若資安院在執行事件調查或威脅分析時，發現合勤投控旗下產品（設備、軟體或元件）遭惡意利用或涉及資安事件，將立即啟動通報機制 。

此外，為協助企業快速應變，資安院將依據攻擊樣態，在對相關資料進行嚴謹的「去識別化」處理後，提供有助於產品安全強化的技術性情資 。合勤控指出，此將協助合勤投控精準識別潛在漏洞與風險，並加速進行相關分析與調查，大幅縮短漏洞修補的反應時間（Time-to-Mitigate），共同提升國產網通產品供應鏈的安全韌性 。

資安 合勤控 情資

相關新聞

歷經兩年！友達於美國東德州法院取得專利訴訟重大勝利

全球顯示技術領導廠商友達（2409）光電27日宣布，歷經兩年多的專利訴訟及為期兩周的庭審後，美國德州東區聯邦地方法院馬歇...

竹南廠區電路板失竊…京元電說明已追回八成 並全力配合檢警偵辦

京元電竹南廠區發生電路板失竊，京元電今天特別發表聲明表示，被竊的損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還的產品，公司已啟動...

力成加速擴充FOPLP產能 未來三年投入443億元擴產

半導體封測廠力成今（27）日舉行法說會，公司正面看待本季營運表現，預期本季營收受惠人工智慧（AI）需求續增，其中，資料中...

三星退出MLC eMMC供應 旺宏啟動220億元投資搶攻缺貨商機

旺宏總經理盧志遠今日主持法說會，針對目前記憶體市場發展，他表示，公司今年已決定投入約220億元資本支出，全力掌握結構性供...

京元電子電路板失竊案 京元電澄清沒有影響營運及客戶服務

京元電子股份有限公司竹南廠離職張姓工程師涉嫌偷竊50張電路板案，京元電澄清說明，強調單一員工違法行為，僅涉及實體硬體配件...

