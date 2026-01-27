稱AI推升記憶體需求永無止境 群聯潘健成：「賣壽司理論」轉型系統商

記憶體漲價到何時？在2025年第4季度記憶體價上漲逾53%後，本季記憶體價格看漲60%，群聯（8299）創辦人暨執行長潘健成表示，記憶體已經從景氣循環走向需求永無止境，關鍵推力是AI推論，這是他此生看到缺貨最嚴重一次，他也建議，台灣在這波AI大浪，應該與韓國及中國大陸合作而非競爭。

潘健成表示，AI發展的瓶頸未來不是算力，是記憶體不足，過去快閃記憶體Flash是景氣循環產業，產業崩盤往往是因為漲太多，供過於求，許多設備如手機或PC因價格過高，改設計用一半的容量需求，導致供需失衡，但AI產業領域相反，AI公司靠推論賺錢，相關資料的儲存需求將永無止境，因為客戶收入跟空間需求成正比。

潘健成接受《鏡新聞》訪談透露客戶對中國大陸記憶體供應態度轉變。他指出，台韓關係過去在面板或手機時代或許競爭，但在AI時代則多為合作互補，台灣現在是AI超級工廠，但台積電（2330）CoWos記憶體多從韓國跟美國買HBM記憶體，台灣跟韓國彼此已是產業互補的概念。

潘健成也特別提到武漢長江存儲，隨2016～2017年開始投產快閃記憶體，在國家政策支持下，現在也跟三星授權專利持續擴廠，市占率已經10%以上，照此速度，2030年就將成為全球最大Flash供應商，但有別於面板或太陽能因中國大陸加入戰局就崩盤，潘健成透露，「美系客戶」反而希望大陸快速擴大避免AI發展被抑制。

他認為，台灣不必擔心中國大陸快速擴張快閃記憶體產能，台灣發展AI也需要記憶體，2030年之後長江存儲將成為一個關鍵供應商，故雙方未來合作有其必要。他觀察，由於美國卡不少大陸記憶體業者採購設備需求，反而也促進大陸本土記憶體設備生態圈興起，未來良率隨量產規模擴大就可望改善，他認為與其讓日韓慢慢擴產，大陸產能開出反有助於AI應用發展。

潘健成表示，記憶體大本營在美國跟韓國，韓國掌握七成供給量，但快閃記憶體較為分散，包括中國大陸、日本、韓國都有，但台灣在此布局就相對落後。

談到本業，潘健成表示，去年群聯6～7月就跟原廠談採購量，為去年財報庫存持續攀高做出說明，群聯也打入Vera Rubin控制器供應鏈，他表示，Vera Rubin走向推論，系統架構用許多快閃記憶體，每個GPU旁用16TB的快閃記憶體，還宣稱賣2,000萬顆，這樣換算下來，相關需求相當於日本原廠一年產能，足見需求龐大。

群聯7年前宣布做企業存儲市場時，一度被嘲笑，但如今已經從晶片變成系統商，他坦言，過去市場看不起控制器業者，認為歸類成零組件商，但現在NVIDIA（輝達）也從晶片朝賣系統發展，群聯也定位是系統商，IC是基底。

他自嘲《電子時報》統計2025年台灣十大IC設計公司，群聯不在其中，因為難以界定是IC設計業還是系統商，他也反問：NVIDIA是IC設計公司還是系統公司？為何做模組可以賺錢要給別人賺？

他舉米飯為例，買一斤米近來，若做炒飯可以加值20%，但若做壽司可以多賣40%，若開發有機食品就能賣100%，群聯的控制器賣往上游，但做模組則賣往下游。

他指出，拜AI需求之賜，現在中國大陸、美國、歐洲的小型雲服務公司都來找群聯，鑑於不可能永遠靠缺貨賺錢，群聯也持續投資研發，2026年企業級快閃記憶體儲存PCIe Gen 6控制器會開出，與國際大廠速度相當，這也是群聯7年花100多億元投資的成果。