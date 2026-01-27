京元電子竹南廠無塵室傳失竊 公司表示不影響財務運作

京元電子（2449）竹南廠無塵室驚爆失竊，張姓工程師涉將50餘片用來測試IC的電路板、光纖線等設備，偷出廠區變賣，導致京元電損失1.2億元，對此公司隨即澄清並說明，京元電是主動發覺並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成，針對尚未返還之資產，已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。

京元電表示，公司主動發覺測試電路板之登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員，本於「誠信經營」與「零容忍」之原則，第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作。

關於損失追回進度與和解補償，京元電指出，會與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成，而尚未返還之資產，已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。

針對財務與營運不受影響，京元電強調，本案屬單一員工之違法行為，本次事件僅涉及實體硬體配件，經查證並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，對公司整體營運及客戶服務並無影響，亦不影響財務之運作。

京元電說，針對此事件暴露之漏洞，公司已完成全面性之內控流程檢討，強化盤點機制，並升級廠區無塵室之安全防護設施與人員進出安檢流程，以確保公司及客戶資產安全，保障股東權益，另外，對於任何侵害公司資產之不法行為，絕不寬貸，並將持續捍衛公司及股東之合法權益。