泰谷斥4.9億強化矽光子布局 合併子公司搶進AI記憶體檢測

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
泰谷光電。公司提供

泰谷（3339）轉型半導體再邁大步，27日董事會通過多項重大投資與整合案。泰谷宣布將投入約4.9億元進行矽光子相關設備投資，同時啟動子公司整併計畫，由正誠電子合併泰士科技，並對合併後的子公司增資1億元，全面搶攻AI高階記憶體檢測市場，展現深化半導體垂直整合的雄心。

泰谷指出，延續近年在矽光子與高速通訊應用的布局，目前公司已成功開發大功率雷射二極體（LD）50mW/70mW產品。為進一步掌握關鍵製程並提升產品附加價值，董事會決議透過4.9億元的設備升級案擴充產能，目標在於穩定良率並建立高品質競爭門檻，將製造效率轉化為實際獲利貢獻。

針對子公司整合，泰谷表示，本次採取策略性資源優化，將負責IC探針卡檢測的泰士科技，併入專注製程後端IC檢測與封裝的正誠電子。透過整合營運資源與技術能量，不僅能提升管理效率，更能在製程與客戶服務上發揮綜效。

同時，泰谷將對合併後的子公司加碼1億元增資，用於汰換升級產線設備及投入專利使用權，瞄準高速成長的AI記憶體、高階記憶體及光通訊模組檢測需求。

泰谷強調，透過母子公司同步進行設備升級與產業鏈整合，已初步完成半導體前後段製程布局。隨著AI應用爆發帶動記憶體效能提升，市場對良率與可靠度的要求轉趨嚴謹，檢測服務需求正快速成長，未來子公司在檢測服務的成長動能，可望隨著AI與高速通訊供應鏈的擴張，為集團長期成長奠定基礎。

