精英將前進 ISE 2026 展出全系列 LIVA 迷你電腦

精英（2331）27日宣布將參加於西班牙巴塞隆納舉行的歐洲最大專業影音與系統整合展覽Integrated Systems Europe（ISE）2026。本次展會將於2月3日至6日盛大登場，展會期間，精英電腦將展出旗下完整LIVA迷你電腦產品線，涵蓋One、Z、Q、M、P Series，聚焦數位看板、智慧零售與商務顯示等多元應用場域，協助系統整合商與企業客戶依不同場域需求彈性選型與快速部署。

因應大型數位看板、多螢幕顯示與高負載商用應用對運算效能與系統穩定度持續提升的需求，精英電腦亦將於展會現場發表全新高效能平台LIVA One PRO600與SF110 PRO600，進一步強化在多顯示架構、即時資料處理與商用系統整合領域的整體效能與部署彈性。

LIVA One PRO600與SF110 PRO600採用AMD（超微） Socket AM5平台，支援AMD Ryzen 9000、8000與7000系列桌上型處理器（35W/65W TDP），可配置最高96GB DDR5 6,400MHz記憶體，並提供雙M.2 PCIe Gen4x4 NVMe SSD插槽，滿足高效能運算與高速資料存取需求。在顯示輸出方面，系統支援最多四組顯示輸出（HDMI、雙DisplayPort與VGA），可同時驅動大型資訊牆與多畫面顯示系統。I/O介面配置合計七組USB連接埠，可彈性整合各類周邊設備。

LIVA Z5 PLUS系列鎖定中高階商用與系統整合市場，支援第1代與第14代Intel Core 15W處理器平台，並可配置最高64GB DDR4記憶體，提供穩定且充足的運算效能，適合長時間運作與多工應用需求。網路介面提供雙2.5GbE LAN，可確保高頻寬與穩定連線品質，滿足企業級與高流量場域部署。

在顯示輸出方面，Z5 PLUS可同時支援最多四組顯示輸出，介面涵蓋雙HDMI（支援CEC）、DisplayPort與USB Type-C Alt DisplayPort，可靈活建構多螢幕資訊牆與互動式顯示架構。Z5 PLUS可廣泛應用於數位看板、自助服務機、多媒體互動終端、智慧零售資訊站與商用展示系統。

LIVA Z4採用Intel處理器N150，支援最高16GB SO-DIMM記憶體，並提供M.2 PCIe Gen3 SSD儲存介面，在效能與功耗之間取得良好平衡，適合長時間穩定運作的基礎商用應用。Z4支援同時雙顯示輸出（HDMI與DisplayPort），機身尺寸僅99.9×99.9×33mm，便於部署於零售資訊終端、會議室顯示設備、櫃檯資訊系統與輕量型數位看板環境，協助企業以合理成本快速導入雙顯示應用。