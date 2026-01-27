友達專利訴訟獲勝 22年來首家台廠以被告身分擊敗美企

面板大廠友達（2409）27日宣布於專利戰取得重大勝利。歷經兩年多訴訟與兩周庭審，美國德州東區聯邦地方法院陪審團判定，友達並未侵犯Phenix Longhorn, LLC所主張之專利，並宣告該案其中一篇專利無效。此案為22年來首度有台灣公司以被告身分，在該法院針對美國公司取得辯方勝訴，對台廠海外專利攻防具指標意義。

友達董事長彭双浪表示，感謝參與本案的友達團隊，以及Perkins Coie律師事務所首席律師Craig Tyler與在地律師Travis Underwood，為取得這一歷史性成果所付出的努力。

他強調，友達尊重有效的第三方智慧財產權，但堅決反對毫無根據的指控，此次選擇訴諸審判是基於深信Phenix的指控不合理，而陪審團的裁決印證了友達的法律主張，令公司深感欣慰，此次訴訟勝利結果也體現友達不畏艱難、奮戰到底的態度。

友達指出，對於任何不合理的指控，無論過程多艱巨，始終勇於面對挑戰。希望能讓其他視友達為目標的公司明白，友達已充分準備並有能力捍衛自身權益。