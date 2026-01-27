快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

鄰居洗澡全被看光！他籲室內別裝「1物品」 過來人點頭：完全沒隱私

聽新聞
0:00 / 0:00

歷經兩年！友達於美國東德州法院取得專利訴訟重大勝利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達光電長期深耕顯示技術研發，並持續以創新技術為核心，積極打造競爭力韌性。記者李珣瑛／攝影
友達光電長期深耕顯示技術研發，並持續以創新技術為核心，積極打造競爭力韌性。記者李珣瑛／攝影

全球顯示技術領導廠商友達（2409）光電27日宣布，歷經兩年多的專利訴訟及為期兩周的庭審後，美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院的陪審團判定友達未侵犯總部位於德州的公司Phenix Longhorn, LLC所主張的任何專利，並宣告其中一篇專利無效。此案為22年以來首家台灣公司能以被告身分在該法院取得針對美國公司的辯方勝訴，意義重大。

友達光電董事長暨集團執行長彭双浪表示：「感謝參與本案的友達團隊，以及我方首席律師Perkins Coie律師事務所的Craig Tyler和在地律師Travis Underwood，為取得這一歷史性成果所付出的努力。友達尊重有效的第三方智慧財產權，但堅決反對毫無根據的指控。此次選擇訴諸審判，是基於深信Phenix的指控不合理。陪審團的裁決印證了我方的法律主張，令我們深感欣慰。此次訴訟勝利結果，體現了友達不畏艱難、奮戰到底的態度。」

對於任何不合理的指控，無論過程多艱巨，友達始終勇於面對挑戰。希望能讓其他視友達為目標的公司明白，友達已充分準備並有能力捍衛自身權益。

友達並對法院與陪審團的辛勞表示感激。

友達長期深耕顯示技術研發，並持續以創新技術為核心，積極打造競爭力韌性。截至2025年底累積專利申請量逾3.3萬件，全球獲核准專利數突破2萬5,500件，其中97%為發明型專利，並連續五年榮登科睿唯安全球百大創新機構。

友達 美國 光電

延伸閱讀

美國星巴克搶爆！「小熊玻璃水杯」台灣1/28開賣 售價、販售地點一次看

美國退出WHO內幕曝光！ 衛福部說話了「忽略台灣警示是對全球的損失」

外資賣超440億元！賣超友達6.1萬張、剛出關的群創也遭大賣5.9萬張

群創、友達 聚焦長天期

相關新聞

歷經兩年！友達於美國東德州法院取得專利訴訟重大勝利

全球顯示技術領導廠商友達（2409）光電27日宣布，歷經兩年多的專利訴訟及為期兩周的庭審後，美國德州東區聯邦地方法院馬歇...

台美關稅底定、台股大漲 1月消費者信心寫下9個月最高

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布1月消費者信心指數（CCI）總指數為67.16點，上升2.86 點，創九個月最高，民...

精英將前進 ISE 2026 展出全系列 LIVA 迷你電腦

精英（2331）27日宣布將參加於西班牙巴塞隆納舉行的歐洲最大專業影音與系統整合展覽Integrated Systems...

友達專利訴訟獲勝 22年來首家台廠以被告身分擊敗美企

面板大廠友達（2409）27日宣布於專利戰取得重大勝利。歷經兩年多訴訟與兩周庭審，美國德州東區聯邦地方法院陪審團判定，友...

蘋果財報公布前夕 組裝大廠立訊遭駭客入侵 竟衍變成羅生門事件

蘋果財報公布前夕，大陸組裝大廠立訊傳出遭駭客入侵，只不過，這個駭客究竟是誰，市場上傳出兩種不同版本，一說是Ransome...

Nvidia推AI氣象模型 天氣預報更快更省成本

AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天發表3款開源人工智慧模型，用來協助天氣預報能更快且更精確

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。