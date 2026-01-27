歷經兩年！友達於美國東德州法院取得專利訴訟重大勝利

全球顯示技術領導廠商友達（2409）光電27日宣布，歷經兩年多的專利訴訟及為期兩周的庭審後，美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院的陪審團判定友達未侵犯總部位於德州的公司Phenix Longhorn, LLC所主張的任何專利，並宣告其中一篇專利無效。此案為22年以來首家台灣公司能以被告身分在該法院取得針對美國公司的辯方勝訴，意義重大。

友達光電董事長暨集團執行長彭双浪表示：「感謝參與本案的友達團隊，以及我方首席律師Perkins Coie律師事務所的Craig Tyler和在地律師Travis Underwood，為取得這一歷史性成果所付出的努力。友達尊重有效的第三方智慧財產權，但堅決反對毫無根據的指控。此次選擇訴諸審判，是基於深信Phenix的指控不合理。陪審團的裁決印證了我方的法律主張，令我們深感欣慰。此次訴訟勝利結果，體現了友達不畏艱難、奮戰到底的態度。」

對於任何不合理的指控，無論過程多艱巨，友達始終勇於面對挑戰。希望能讓其他視友達為目標的公司明白，友達已充分準備並有能力捍衛自身權益。

友達並對法院與陪審團的辛勞表示感激。

友達長期深耕顯示技術研發，並持續以創新技術為核心，積極打造競爭力韌性。截至2025年底累積專利申請量逾3.3萬件，全球獲核准專利數突破2萬5,500件，其中97%為發明型專利，並連續五年榮登科睿唯安全球百大創新機構。