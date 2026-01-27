致伸迪芬尼集團策略投資 Soundskrit 強化多感融合音訊感測能力

致伸（4915）27日宣布策略投資指向性MEMS麥克風技術領導公司Soundskrit。致伸表示，透過此次投資，雙方將深化技術合作，進一步強化集團AI多感融合（AISF, AI Sensor Fusion）技術藍圖中的音訊感測能力，並推進集團長期願景——Bring Experience to Life，加速邊緣AI創新落地。

致伸表示，AI多感融合（AISF）技術透過多元感測器與裝置端AI的整合，讓裝置能在邊緣端即時理解環境與使用情境，提供更即時、更具情境感知的智慧體驗。隨著AI裝置朝向小型化與即時運算發展，產品愈來愈依賴在端側快速做出判斷與反應，高品質的音訊感測也成為確保裝置在日常環境中穩定運作的關鍵基礎。

致伸董事長潘永中表示，將Soundskrit納入集團的技術生態系，將有助於強化集團長期AISF平台策略的完整性。這項投資不僅提升集團在核心感測能力的佈局，也進一步推動更多應用領域的Edge AI體驗創新與落地。

Soundskrit所開發的指向性MEMS麥克風技術，能在真實環境中提升人聲收音品質、降低背景雜訊干擾，同時支援更有效率的端側運算處理。此技術可強化智慧會議等音視訊應用的互動體驗，例如更精準的說話者辨識與收音表現，並成為AISF解決方案可擴展至多元應用領域的重要核心元件之一。

Soundskrit執行長Bruce Diamond表示，Soundskrit成立的初衷，是透過指向性麥克風設計解決真實世界的收音挑戰。與致伸迪芬尼集團的合作，將擴大集團技術的應用廣度，並開啟更多可能性，讓指向性音訊在AI多感融X解決方案中，跨越更多市場與應用場景。

致伸長期深耕關鍵模組與系統整合能力，此次策略投資Soundskrit亦展現集團持續投入平台化技術發展的承諾。未來雙方將共同推進AISF能力升級，讓複雜的感測與AI技術轉化為更具規模化與可落地的智慧解決方案，為客戶與市場創造更高價值。