中科院攜手資策會！用台版 LLM 泰德打造國家級無人機自主生態系

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
中科院院長李世強與資策會董事長黃仲銘共同簽署合作備忘錄，打造空域防護體系。中科院提供
國家中山科學研究院27日宣布使用台版大語言模型泰德TAIDE（Trustworthy AI Dialogue Engine，可信任生成式AI對話引擎）結合武器系統基礎，開發資安監測防護體系及數位應用，中科院也將與資策會、國科會、工研院分工合作打造無人機生態系，建立國防自主能力。

中科院27日宣布資訊工業策進會簽署合作備忘錄（MOU），在既有的武器系統整合的基礎上，與資策會共同發展資安與監測的防護體系，簽署儀式由中科院院長李世強與資策會董事長黃仲銘共同簽署，國科會主委吳誠文及工研院董事長吳政忠出席見證。

中科院表示，工程會於1月7日公告「政府無人機採購指引」，期望推動「高度智慧化」、「極端韌性」與「非紅供應鏈」，讓無人機產業建立「核心技術自主化」、「AI邊緣運算與自主飛行」、「通訊韌性與多域整合」及「模組化採購與平戰轉換實務化」能力。

中科院指出，因應無人機晶片化與多能化導向，計畫每半年推出更新版本，藉差異化全壽期管理，滿足不同公部門的無人機應用需求，打造安全、可靠且自主性的無人機應用生態系，也讓國防科技朝JADC2（Joint All Domain Command and Control，全域指管）跨步。

中科院解釋，全域指管是指為整合陸、海、空、太空及網路空間等多個作戰領域而設計的新型指揮管制系統，也就是俗稱的臺灣盾。

中科院表示，此次與資策會將從人工智慧治理與評測、資安場域與安全鑑測、泰德TAIDE精進與知識蒸餾、資通與軟體開發、視覺辨識與影像處理及人工智慧技術深耕與認證等6項議題聯手合作，目標打造創新與具國家戰略價值的技術研發平台。

此外，中科院指出，後續將與資策會、國科會、工研院緊密分工合作，透過下一代無人機公版的布局與數位科技的迭代更新，確保具備堅韌的國土防衛能力。

中科院院長李世強與資策會董事長黃仲銘共同簽署合作備忘錄，工研院跟國科會長官見證。中科院提供
中科 無人機 資策會

