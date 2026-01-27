宏碁智新 通過上櫃審議案

宏碁集團（2353）旗下子公司宏碁智新（7794）於1月26日通過櫃買中心上櫃審議會，再進一步邁向正式上櫃掛牌目標。宏碁智新主要從事自有品牌家電銷售及旅館與不動產租賃管理服務，2025年12月營收 8,957 萬元，月增37.14%；累計宏碁智新去年全年度營收為 9.9 億元，年增 18.71%。

宏碁智新為宏碁集團旗下專注於空氣處理及生活家電的子公司，以「Acerpure」智慧家居品牌行銷全球，致力於將科技融入日常生活，目前產品線涵蓋空氣清淨機、循環扇及淨飲機等熱銷品類，透過創新技術提供消費者高品質的空氣品質與水質解決方案。