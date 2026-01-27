台美關稅底定、台股大漲 1月消費者信心寫下9個月最高

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布1月消費者信心指數（CCI）總指數為67.16點，上升2.86 點，創九個月最高，民眾信心顯著回溫。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任分析，去年下半年消費者物價指數降幅明顯，加上美台關稅底定帶動台股上揚，不少人多少都有買有台積電成分的ETF（指數型股票基金），如0050，民眾對未來家庭經濟轉趨樂觀。他說，關稅結果有助提升傳產競爭力，但付出代價的是半導體，惟衝擊是未來，民眾還感受不到。

115年1月CCI為67.16點，是去年5月以來最佳表現，其中6項分項指標全數上升，其中以「未來半年物價水準」升幅最顯著，「未來半年投資股票時機」居次，「未來半年家庭經濟狀況」升幅排名第三。

上升幅度最多指標「未來半年物價水準」，本月調查為37.34點，較上月上升4.52點。吳大任表示，去年下半年CPI介於1.2-1.5%且逐月下降，冬天天候有利蔬菜生產，農產品價格顯著下降，民眾對物價信心是接近一年以來新高。

其次，台美關稅談判結果出爐，吳大任表示，由於相關對股市不確定因素消失，因此談判底定反映在股市表現，近期漲勢明顯，很多人雖然買不起台積電，但很多基金成分有台積電，0050相對便宜，也因此讓民眾對未來家庭經濟看法呈現樂觀，對未來半年國內經濟景氣也有信心。

吳大任分析，此次關稅結果，付出比較大代價的是半導體，傳產關稅降到15%，有助提升傳產競爭力；對半導體的衝擊則是供應鏈大舉投資美國，相關衝擊尚未發生，而就業人口比較多的是傳產，電子業員工因股市上漲也是獲利者，因此對於可能衝擊供應鏈問題，因為都是未來，一般民眾還感受不到，也推升民眾對消費信心顯著上升。

「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為94.95點，與上月上升2.32點，吳大任表示，房市信心已接近95高點，但不及「未來半年購買耐久性財貨」上升幅度，指數已接近100，主要是耐久性財富還包括汽車及大型家電，目前屬於過年前汰舊換新旺季，車市去年因關稅未定低迷一年，很多進口商有庫存壓力有促銷加碼活動，推升購買耐久性財貨上升力道。