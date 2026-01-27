緯軟去年第4季獲利維持高檔 法人看好今年營運

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

緯軟（4953）去年第4季獲利表現維持高檔中，法人機構表示，因營運體質改善，緯軟2025年獲利已重拾成長動能，預估2026年獲利續揚。

緯軟去年第4季因假期相對較多且客戶年底清算費用，毛利率由18.3%下降至15.9%，業外淨收入、稅率皆相對上升，稅後純益1.8億元，季減6.5%、年增270.1%，每股獲利（EPS）2.48元，整體獲利表現符合市場預期。

2025年方面，成長動能主要來自於互聯網、IT高科技、製造業，其中，互聯網於2025年新增三位客戶，其中一位客戶營收已明顯增長，因客戶結構趨於穩定、公司提供高價值服務，毛利率由2024年的17.1%略為下降至16.5%，業外變動有限、稅率相對提高，稅後純益6.1億元，年增35.9%，EPS為8.4元。

市場預估今年第1季營收31.2億元，季減3.9%、年增18.3%，營收表現維持高檔且持續年增，但因1第1季常為全年毛利率低點，預估整體獲利將相對下降。

2026年方面，互聯網業務將持續增長，且緯軟採取AI、半導體雙軸成長策略。除了用AI強化公司營運效率，緯軟於AI應用領域涵蓋廣泛且客戶需求持續升溫。而緯軟於2Q25成立半導體新事業單位，聚焦IC設計服務，已與多家企業展開合作，預估2026年營收132.9億元，年增14.5%，隨著獲利體質已獲得改善，預估稅後純益7.4億元，年增20.9%，EPS為10.2元。

相關新聞

蘋果財報公布前夕 組裝大廠立訊遭駭客入侵 竟衍變成羅生門事件

蘋果財報公布前夕，大陸組裝大廠立訊傳出遭駭客入侵，只不過，這個駭客究竟是誰，市場上傳出兩種不同版本，一說是Ransome...

台美關稅底定、台股大漲 1月消費者信心寫下9個月最高

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布1月消費者信心指數（CCI）總指數為67.16點，上升2.86 點，創九個月最高，民...

Nvidia推AI氣象模型 天氣預報更快更省成本

AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天發表3款開源人工智慧模型，用來協助天氣預報能更快且更精確

IC設計業首波漲價潮蠢動 電源管理晶片廠可能開第一槍

半導體又將再掀漲價潮。繼晶圓代工、封測報價紛紛上揚之後，IC設計業為反映成本，近期價格蠢動，龍頭聯發科已明確表態會適度調...

微軟進擊光通訊 布局MicroLED新技術 錼創、富采、億光等營收吃補

微軟進擊光通訊，要以MicroLED光互連技術優化共同封裝光學（CPO）版圖，藉此精進AI算力競爭力。微軟押寶Micro...

鴻海伺服器爆單 營運喊衝 法人樂觀第1季表現優於去年同期

鴻海集團受惠雲端服務供應商（CSP）AI基建需求強勁，帶動人工智慧伺服器訂單供不應求，集團旗下自動化相關事業群全力投入支...

