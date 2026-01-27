客製化晶片放量 市調機構：ASIC 出貨量到2027年將成長三倍

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

Counterpoint Research表示，包括 Google、AWS、Microsoft、OpenAI等雲端與 AI 服務供應商，正加布建建以 AI 伺服器運算ASIC 為基礎的伺服器，預估全球前十大業者的ASIC伺服器出貨量，將在2024年至2027年間成長三倍。

Counterpoint Research分析，就算來自 Google／聯發科聯盟的競爭強度持續升高，博通（Broadcom）仍可望在2027年以約 60% 市佔率，持續穩居 AI 伺服器運算 ASIC 設計夥伴龍頭地位。Marvell 在設計案（design win）方面面臨部分逆風，儘管其於2024年至2027年間的出貨量可望倍增，但其設計服務市占率預估將在2027年下滑至8%。

就 AI 伺服器運算 ASIC 的出貨與部署量而言，Google TPU 將持續扮演產業「量能基石」的角色。此一基礎主要來自 Gemini 模型自雲端延伸至邊緣端的採用與使用快速成長，所帶動的龐大運算需求。AI 伺服器運算ASIC市場正從2024年高度集中的雙寡占結構（Google 64%、AWS 36%），逐步演進為更為多元的格局。隨著 Meta（MTIA） 與 Microsoft（Maia） 擴大內部晶片規模，預期至2027年將出現具規模的出貨量成長。

Counterpoint Research 研究副總裁 Neil Shah 表示，企業內部 AI 伺服器運算 ASIC 的設計成長，正驗證內部客製化 XPU 時代的來臨。AI 加速器正針對特定訓練或推論工作負載量身打造，市場結構也逐步從單一仰賴通用 GPU，走向多元化。隨著功耗與機房空間成為關鍵瓶頸，將部分 AI 工作負載轉移至垂直整合的晶片，能讓雲端業者取得更高的控制權與議價能力，但同時也需要龐大的軟體整合與優化工程，才能真正發揮效能與能耗優勢。

Counterpoint Research研究副總監 Brady Wang 指出，博通Broadcom 長期以來都是AI伺服器運算ASIC設計的首選夥伴，但未來將面臨來自 Google／聯發科聯盟日益升高的競爭壓力。這一趨勢在即將推出的 TPU v8 系列中尤為明顯，Google 採取雙來源策略，也就是Broadcom 持續主導高效能訓練用的 TPU v8AX Sunfish，而聯發科則成功取得以推論為主的 TPU v8x Zebrafish設計合作案。

AI 伺服器

