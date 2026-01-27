快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

大摩估TPU將貢獻這家公司百億美元 大升目標價至2,088元

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

摩根士丹利（大摩）證券在最新發布的個股報告中指出，預估聯發科（2454）2027年張量處理器（TPU）出貨「價漲量增」，貢獻值提高至100億美元，營收占比達30%，因此大升目標價至2,088元，調幅31.49%。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，在進一步與記憶體及載板供應商進行驗證後，最新假設2027年聯發科至少出貨250萬顆TPU（原預估為200萬顆），占總市場需求600萬顆41.67%。

同時，詹家鴻也將聯發科3奈米TPU的平均銷售單價（ASP）上調至4,000美元（原為3,500美元），使得對聯發科2027年TPU營收的貢獻提高至100億美元，營收占比拉升至30%。

隨TPU貢獻效益明顯增高，詹家鴻對聯發科2027年每股稅後純益（EPS）預估值，也由原先的107.68元提高至125.07元，升幅16.15%，雖維持「優於大盤」評級，但目標價由1,588元大升至2,088元，激勵27日股價勢盛。

聯發科 營收

延伸閱讀

「發哥」聯發科（2454）1630漲停創天價！Google TPU助攻…法人喊ASIC營收翻倍

大摩：TV 面板漲勢延續 看好友達優於群創

大摩展望今年 權王台積電AI營收占比將倍增

外資不演了！台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

相關新聞

蘋果財報公布前夕 組裝大廠立訊遭駭客入侵 竟衍變成羅生門事件

蘋果財報公布前夕，大陸組裝大廠立訊傳出遭駭客入侵，只不過，這個駭客究竟是誰，市場上傳出兩種不同版本，一說是Ransome...

Nvidia推AI氣象模型 天氣預報更快更省成本

AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天發表3款開源人工智慧模型，用來協助天氣預報能更快且更精確

IC設計業首波漲價潮蠢動 電源管理晶片廠可能開第一槍

半導體又將再掀漲價潮。繼晶圓代工、封測報價紛紛上揚之後，IC設計業為反映成本，近期價格蠢動，龍頭聯發科已明確表態會適度調...

微軟進擊光通訊 布局MicroLED新技術 錼創、富采、億光等營收吃補

微軟進擊光通訊，要以MicroLED光互連技術優化共同封裝光學（CPO）版圖，藉此精進AI算力競爭力。微軟押寶Micro...

鴻海伺服器爆單 營運喊衝 法人樂觀第1季表現優於去年同期

鴻海集團受惠雲端服務供應商（CSP）AI基建需求強勁，帶動人工智慧伺服器訂單供不應求，集團旗下自動化相關事業群全力投入支...

集邦：NB 出貨估季減14%

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（26）日發布最新報告示警，筆電品牌廠先後面臨記憶體漲價、中央處理器（CPU）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。