大摩估TPU將貢獻這家公司百億美元 大升目標價至2,088元
摩根士丹利（大摩）證券在最新發布的個股報告中指出，預估聯發科（2454）2027年張量處理器（TPU）出貨「價漲量增」，貢獻值提高至100億美元，營收占比達30%，因此大升目標價至2,088元，調幅31.49%。
大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，在進一步與記憶體及載板供應商進行驗證後，最新假設2027年聯發科至少出貨250萬顆TPU（原預估為200萬顆），占總市場需求600萬顆41.67%。
同時，詹家鴻也將聯發科3奈米TPU的平均銷售單價（ASP）上調至4,000美元（原為3,500美元），使得對聯發科2027年TPU營收的貢獻提高至100億美元，營收占比拉升至30%。
隨TPU貢獻效益明顯增高，詹家鴻對聯發科2027年每股稅後純益（EPS）預估值，也由原先的107.68元提高至125.07元，升幅16.15%，雖維持「優於大盤」評級，但目標價由1,588元大升至2,088元，激勵27日股價勢盛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言