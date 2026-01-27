大摩估TPU將貢獻這家公司百億美元 大升目標價至2,088元

摩根士丹利（大摩）證券在最新發布的個股報告中指出，預估聯發科（2454）2027年張量處理器（TPU）出貨「價漲量增」，貢獻值提高至100億美元，營收占比達30%，因此大升目標價至2,088元，調幅31.49%。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，在進一步與記憶體及載板供應商進行驗證後，最新假設2027年聯發科至少出貨250萬顆TPU（原預估為200萬顆），占總市場需求600萬顆41.67%。

同時，詹家鴻也將聯發科3奈米TPU的平均銷售單價（ASP）上調至4,000美元（原為3,500美元），使得對聯發科2027年TPU營收的貢獻提高至100億美元，營收占比拉升至30%。

隨TPU貢獻效益明顯增高，詹家鴻對聯發科2027年每股稅後純益（EPS）預估值，也由原先的107.68元提高至125.07元，升幅16.15%，雖維持「優於大盤」評級，但目標價由1,588元大升至2,088元，激勵27日股價勢盛。