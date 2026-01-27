NVIDIA 推「Earth-2」把天氣預報做成一套可用、可改、可部署的工具箱

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

輝達27日在休士頓舉行的美國氣象學會（AMS）年會上，宣布推出「Earth-2」系列開放模型與工具，主打把原本門檻很高的氣象／氣候AI預測，做成一套可被全球直接使用、而且完全開放並能在GPU上加速的軟體工具組合，讓科學家、新創、企業與政府機構不必仰賴昂貴超級電腦，也有機會把AI預報真正拉進日常工作流程。

Earth-2想做的是把「天氣預報」拆成一條更好用的流水線。從把各式觀測資料整理成「現在大氣長什麼樣」的起始條件開始，再快速算出接下來一段時間的全球預報，必要時還能把結果加細到更貼近地方尺度，讓不同單位依自己的需求去微調、部署到實際系統裡。

這次輝達一次端出三個最核心的新模組：其一是用來做最長15天的全球中期預報，可以同時預測溫度、氣壓、風、濕度等70多個氣象變數；其二是針對短時間的劇烈天氣，號稱能在幾分鐘內，把國家尺度資訊轉成「公里級」的局部風暴預報、時間範圍落在0到6小時；其三則是把分散的觀測資料整合成預報需要的起始條件，輝達強調在GPU上可用數秒完成、而傳統超級電腦可能要花上數小時。

為什麼這件事重要？因為傳統天氣預報多靠物理模型在超級電腦上跑，成本高、速度慢，很多單位就算想做「更多次、更細緻」的推演也做不起來。輝達在路透採訪中指出，AI模型一旦訓練完成，推論速度可以比傳統方式快上許多，讓原本昂貴的「大量情境模擬」（例如用於洪水、颶風等極端風險）變得更可負擔，保險業等需要估算極端事件機率的產業也因此被點名為重要應用場景。

在採用端，輝達也列出一串正在評估或導入的使用者與合作方，包括氣象機構與企業服務商、能源公司與電網營運相關單位等；外媒報導也提到台灣中央氣象署等單位在相關生態系中的角色，顯示這套「開放＋可落地」的策略，目標是把氣象AI從少數頂級機構的能力，變成更多國家與產業都能用得起、接得上的工具。

