惠譽信評：台灣關稅減免支撐出口商 凸顯供應鏈風險

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Taiwan-US Trade Agreement：Changes to Key Provisions。惠譽信評／提供
惠譽信評表示，台灣與美國於2026年1月15日達成貿易協議，可能為台灣半導體出口導向型經濟的不確定性提供短期緩解，但也凸顯出台灣暴露於全球供應鏈遷移及外部政策決策所帶來的持續性風險。

該貿易協議，以及台灣在世界貿易組織框架下既有的「最惠國待遇」，使台灣對美出口的「對等」關稅降至15%，較此前的20%為低，並與韓國與日本的對美稅率一致。這為關鍵出口產業創造更公平的競爭環境，結果也略優於惠譽在2025年8月對台灣進行評等檢視時的預期。台灣對美出口規模可觀，2025年約佔商品出口的33%、占GDP的22%，其中機械與電機設備（包含半導體）占此類出口的88%。

直接對外投資，特別是台灣半導體製造商承諾赴美投資2,500億美元及附信用保證支持的投資，意味著中期而言資本外流的風險上升，且可能隨著時間推移降低淨出口對經濟成長的貢獻度。然而，參與其中的製造商已獲得晶片進口的免稅配額。這豁免了根據1962年《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條款第一階段下近期宣布的25%特定先進晶片關稅。該政策旨在激勵在美國進行晶圓製造與先進封裝，以增強美國的供應鏈安全。

短期內，惠譽預期台灣積體電路製造股份有限公司等已承諾大舉投資的企業，將宣布加大投資以符合免稅門檻。不過，資本外流壓力上升在一定程度上可得到緩解，因為台商回流設廠趨勢持續（即台灣企業從大陸返台營運），且作為該協議的一部分，美國可能對台灣進行對等投資。此外，高端製造向美國外移可能影響台灣在先進半導體領域的強大競爭優勢，惟此屬較長期的策略風險。

美國 半導體

