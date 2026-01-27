大補帖來了！經部估產創條例10-1今年投抵申請高達1729億元 這項最多

台美關稅底定，加上AI轉型及新興科技設備升級，產創條例10-1條已追溯2025年實施，今年起申請。經濟部產發署27日預估，包括智慧機械、資安、5G系統、以及新增AI及節能減碳共五大項設備投資抵減，預估今年產創條例10-1條申請量達到1,729億元。

產發署長鄒宇新表示，「現在是產業數位化、低碳化」最佳時刻，一方面可以適用韌性條例補助，同時又可適用產創條例10-1條投抵。他舉AI應用為例，某A公司在射出成型生產設備導入AI，購置感測器安裝、邊緣運算設備及AI模型開發300萬元，其中設備補助可由韌性條例補助150萬元，另須自籌150萬元，若申請AI投低可再省7.5萬（5%營所稅抵減），A公司實際設備支出142.5萬元，只須原投資額的47.5%。

為加速產業進行數位、淨零雙軸轉型，產創條例第10-1已明訂，公司或有限合夥事業投資智慧機械、第五代行動通訊系統、資通安全、人工智慧產品或服務、節能減碳抵減辦法。除保留智慧機械、5G系統及資安項目外，這次新增AI及節能減碳項目，支出金額上限由現行10億元提高為20億元，並延長施行至2029年。因是自去年實施，因此今年5月底前申報。

依產發署推估，10-1條5大項目設備抵減，仍會以智慧機械為最多，也是產業升級核心項目。過去以來投金額前三名為電子零組件、電腦電子及光學製品業、石化材料等，2025年申請金額1,044億元。產發署表示，修法後提高智慧應用層次，預估未來每年申請金額1,135億元。官員說，當前很多新科技，如矽光子相關設備，都可適用機械投抵。

產發署預估，5G系統申請金額約89億元，較去年呈倍增；資通安全設備預估今年申請量約87億元，維持過去平盤。

外界關注修法後新增AI設備投資抵減，只要符合「機器學習演算法」、「深度學習演算法」、「大語言模型」、「自然語言處理」技術元素的軟硬體皆可適用抵減，包括CPU、GPU、EDA、AI伺服器等設備都可抵減。產發署預估今年可申請222億元金額。

另外節能減碳部分，產發署表示，只要採用七項節能標水準設備、或者製程能源效率達到一定程度，產發署預估今年申請量196億元。