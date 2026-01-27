美系客戶ASIC訂單更樂觀 法人將創意喊上驚天價
創意（3443）受惠美系雲端服務供應商（CSP）3奈米CPU專案貢獻更加樂觀，加上新美系客戶專案於2027年接棒，及營運槓桿顯現，法人上修今、明年獲利預估各13.8%、31.9%，同時大升目標價逾六成至目前市場最高。
創意預計29日公告上季財報，30日召開法說會。大型本國投顧預先發布報告重申，2026年Turnkey營收成長動能主要來自美系CSP 3奈米CPU專案、美系CSP 3奈米AI加速器專案。
隨前一季出貨量優於預期，法人表示，創意具有更多美系CSP 3奈米CPU專案出貨量上修空間，隨該客戶較高比重採用自研ASIC解決方案，預計該專案將貢獻今年Turnkey營收約50%至55%。
法人指出，除2026年成長結構大致不變外，2027年美系CSP 3奈米CPU專案仍將延續量產，且包括美系電動車客戶、記憶體客戶新ASIC專案亦將貢獻2027年Turnkey營收，延續獲利成長態勢。
法人對應上修創意2027年營收預估47.6%至1,147億元，年增63.6%。雖然Turnkey營收持續增長將壓抑毛利率，但預期營運槓桿顯現將於2027年帶來良好的獲利擴張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言