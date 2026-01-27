IC 想漲價 既期待又怕受傷害

基於晶圓代工與封測的報價都陸續上漲，部分IC設計廠對於將提高的成本反映在產品報價上顯得蠢蠢欲動。目前消費性電子的市況並不算樂觀，且IC的價格向來呈現易跌難漲態勢，不過基於確實面臨IC製造成本上漲的壓力，IC設計業者即使冒著得罪客戶的風險，也要嘗試挑戰艱難的任務，現階段的心態是既期待又怕受傷害。

部分IC業者正在等同業開第一槍，就會跟進漲價。IC設計業歷來往年的常態，是舊產品每年都要回饋一些價格折扣給長期客戶，新產品則因為性能提升，價格則可以具備調升空間，以維持平均銷售單價。而業界上一波迎來明顯的漲價潮，主要是新冠肺炎疫情期間，整體供應鏈因為怕斷鏈，所以拚命下單，帶來一波難得的漲價榮景。不過後來隨著疫情消退，供應鏈面臨好一陣子的庫存調整期，價格也回歸競爭常態。

IC設計廠坦言，現在除了跟AI或記憶體沾上邊，或是跟無人機、機器人、太空等相關新興的應用有關聯，否則一般消費性電子應用的市況並不算特別旺，所以要跟客戶開口說想調漲報價，確實有一點難度。

不過漲價這件事情在供應鏈中往往會有上下游「感染」的情況，基於IC製造成本上漲確實是不爭的事實，IC設計廠仍希望努力與客戶溝通，以求能適度反映成本。

另外，IC設計廠也說，供應鏈中部份合作廠商已調漲報價，除了希望將相關成本轉嫁給客戶，站在控制整體成本的立場，也會持續洽談能提供價格支援的供應鏈夥伴。