快訊

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

IC 想漲價 既期待又怕受傷害

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

基於晶圓代工與封測的報價都陸續上漲，部分IC設計廠對於將提高的成本反映在產品報價上顯得蠢蠢欲動。目前消費性電子的市況並不算樂觀，且IC的價格向來呈現易跌難漲態勢，不過基於確實面臨IC製造成本上漲的壓力，IC設計業者即使冒著得罪客戶的風險，也要嘗試挑戰艱難的任務，現階段的心態是既期待又怕受傷害。

部分IC業者正在等同業開第一槍，就會跟進漲價。IC設計業歷來往年的常態，是舊產品每年都要回饋一些價格折扣給長期客戶，新產品則因為性能提升，價格則可以具備調升空間，以維持平均銷售單價。而業界上一波迎來明顯的漲價潮，主要是新冠肺炎疫情期間，整體供應鏈因為怕斷鏈，所以拚命下單，帶來一波難得的漲價榮景。不過後來隨著疫情消退，供應鏈面臨好一陣子的庫存調整期，價格也回歸競爭常態。

IC設計廠坦言，現在除了跟AI或記憶體沾上邊，或是跟無人機、機器人、太空等相關新興的應用有關聯，否則一般消費性電子應用的市況並不算特別旺，所以要跟客戶開口說想調漲報價，確實有一點難度。

不過漲價這件事情在供應鏈中往往會有上下游「感染」的情況，基於IC製造成本上漲確實是不爭的事實，IC設計廠仍希望努力與客戶溝通，以求能適度反映成本。

另外，IC設計廠也說，供應鏈中部份合作廠商已調漲報價，除了希望將相關成本轉嫁給客戶，站在控制整體成本的立場，也會持續洽談能提供價格支援的供應鏈夥伴。

IC設計 漲價 疫情

延伸閱讀

集邦：NB 出貨估季減14%

至上啖記憶體紅利 在手庫存價值飆升

現觀科 進軍無人機領域

國軍無人機部隊官兵被變相凍薪？徐巧芯籲顧立雄：欠錢不能過年

相關新聞

IC設計業首波漲價潮蠢動 電源管理晶片廠可能開第一槍

半導體又將再掀漲價潮。繼晶圓代工、封測報價紛紛上揚之後，IC設計業為反映成本，近期價格蠢動，龍頭聯發科已明確表態會適度調...

Nvidia推AI氣象模型 天氣預報更快更省成本

AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天發表3款開源人工智慧模型，用來協助天氣預報能更快且更精確

微軟進擊光通訊 布局MicroLED新技術 錼創、富采、億光等營收吃補

微軟進擊光通訊，要以MicroLED光互連技術優化共同封裝光學（CPO）版圖，藉此精進AI算力競爭力。微軟押寶Micro...

鴻海伺服器爆單 營運喊衝 法人樂觀第1季表現優於去年同期

鴻海集團受惠雲端服務供應商（CSP）AI基建需求強勁，帶動人工智慧伺服器訂單供不應求，集團旗下自動化相關事業群全力投入支...

集邦：NB 出貨估季減14%

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（26）日發布最新報告示警，筆電品牌廠先後面臨記憶體漲價、中央處理器（CPU）...

蘋果下月導入Gemini…Siri變身最強AI助理 台鏈補

彭博報導，蘋果AI服務可望迎來目前最強模型Google Gemini助攻，預計2月可望加入Apple Intellige...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。