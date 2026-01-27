外資點名了 旺矽衝高逾7%
美系券商調升旺矽（6223）目標，在2025年營收成長3成的高基期情況下，美系券商還是上修今、明年營收49.4%/39.0%，原先預估為45.7%、23.0%，毛利率同時也進一步擴張至57.7%、58.8%。
券商反映VPC與MEMS探針卡的產能擴張。VPC去年每月1.2m，今年下半年有望至1.8m。MEMS：預估今年第1季2m，第2季2.5m，第3季：3m；且單位美元內容價值成長。上修今、明年每股純益（EPS）至64.3/96.2元，以2027年36xPE評價，同步升目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言