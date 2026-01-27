外資點名了 旺矽衝高逾7%

美系券商調升旺矽（6223）目標，在2025年營收成長3成的高基期情況下，美系券商還是上修今、明年營收49.4%/39.0%，原先預估為45.7%、23.0%，毛利率同時也進一步擴張至57.7%、58.8%。

券商反映VPC與MEMS探針卡的產能擴張。VPC去年每月1.2m，今年下半年有望至1.8m。MEMS：預估今年第1季2m，第2季2.5m，第3季：3m；且單位美元內容價值成長。上修今、明年每股純益（EPS）至64.3/96.2元，以2027年36xPE評價，同步升目標。