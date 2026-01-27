快訊

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

兩波冷空氣接力…今北台灣愈晚愈冷轉雨 這時間低溫探11度

輝達台灣總部拚6月開工 李四川：農曆過年前把所有合約全部簽訂

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台北市副市長李四川。記者林伯東／攝影
台北市副市長李四川。記者林伯東／攝影

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地即將簽約，台北市副市長李四川昨（26）日表示，簽約時間將配合輝達，原則上一定會在農曆過年前把所有合約全部簽訂，希望在今年6月開工。

輝達執行長黃仁勳本周將參加輝達台灣分公司尾牙，談到北市府是否29日或30日就會與輝達簽約？李四川強調，簽約時間、赴現場實地看環境等，都由輝達決定，北市府配合，簽約上還有議價、行政作業，原則上一定會在農曆年前簽訂合約。

輝達台灣總部規劃為「星艦造型」，配合輝達需求，台北市政府都市計畫委員會昨日審議由北市產業發展局所提的都市計畫細部修訂案，決議修正後通過。

李四川表示，此次核定變更審查重點主要有四項，包括放寬建蔽率、道路合併、提高單一樓層高度、在不影響交通情況下臨路設置車輛進出口。T17、T18兩基地間原有計畫道路，擬配合輝達總部設計進行合併，李四川說明，基地合併部分沒有問題，中間還有部分文字修正，部分委員也提了建議，例如針對輝達進駐後產業發展，要增加說明。

輝達 李四川 總部

延伸閱讀

影／滿足輝達進駐北士科 都委會同意T17、T18基地合併

都委會過了！迎輝達農曆年前簽約 下一步拚6月開工

黃仁勳29日抵台何時會面蔣萬安？李四川：時間地點配合輝達

本周「李劉會」沒了？李四川這麼說…重申選舉一定要勝利

相關新聞

IC 設計業首波漲價潮蠢動 電源管理晶片廠可能開出第一槍

半導體又將再掀漲價潮。繼晶圓代工、封測報價紛紛上揚之後，IC設計業為反映成本，近期價格蠢動，龍頭聯發科已明確表態會適度調...

集邦：NB 出貨估季減14%

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（26）日發布最新報告示警，筆電品牌廠先後面臨記憶體漲價、中央處理器（CPU）...

蘋果下月導入 Google Gemini Siri 變身最強 AI 助理 台鏈補

彭博報導，蘋果AI服務可望迎來目前最強模型Google Gemini助攻，預計2月可望加入Apple Intellige...

蘋果 Macbook Pro 今年迎兩次改款

蘋果今年Macbook Pro產品線有望迎來兩次更新，首先是搭載M5 Pro、M5 Max處理器的機種將在近期登場，至於...

輝達砸630億 加碼布局資料中心 技嘉、緯創等可望受惠

輝達擴大投資布局，加碼注資資料中心營運商CoreWeave公司20億美元（約新台幣630億元），盼藉此在2030年前加速...

輝達台灣總部拚6月開工 李四川：農曆過年前把所有合約全部簽訂

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地即將簽約，台北市副市長李四川昨（26）日表示，簽約時間將配合輝達，原則上一定會在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。