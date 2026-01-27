蘋果 Macbook Pro 今年迎兩次改款

蘋果今年Macbook Pro產品線有望迎來兩次更新，首先是搭載M5 Pro、M5 Max處理器的機種將在近期登場，至於導入OLED觸控螢幕全新設計、全新運算處理器M6 Pro、M6 Max的新機最快今年底前亮相，為台積電（2330）、鴻海、廣達等供應鏈業績添柴火。

消息傳出，蘋果有望在今年兩度發布新款Macbook Pro筆電，上半年問世的機種可能採用M5系列處理器，下半年機種則搭載新一代晶片M6。

據彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）最新報導指出，蘋果打算在上半年推出新款筆電MacBook Pro，可能內建M5 Pro、M5 Max晶片，MacBook Air則採M5晶片。

與此同時，新款桌電Mac Studio將用較高階的M5 Max、M5 Ultra。外界推測，蘋果可能會在本周三（28日）推出創作應用程式組合Creator Studio時，發布新筆電和桌電。

不僅如此，Macbook Pro預料下半年將有重大改款，可能搭載新一代晶片M6 Pro、M6 Max，但也不排除延至2027年發表。這款新Macbook Pro並將具備OLED觸控螢幕、動態島、內建行動通訊連網功能等相關新應用，為Macbook Pro帶來全新面貌。

至於其他Macbook筆電產品線布局，葛曼認為，蘋果計劃今年推出搭載A18 Pro晶片的平價版Macbook。此外，在桌上型電腦則有望端出新款Mac mini產品。

今年Macbook Pro有望迎來兩次產品線更新，法人看好，主力代工廠鴻海、廣達有機會搶下這波新商機。不過，今年由於面臨記憶體、被動元件、PCB等零組件全面漲價效應，屆時市場將聚焦蘋果在新款Macbook Pro定價策略，若價格漲幅過大，可能不利市場買氣，影響筆電代工廠出貨動能。