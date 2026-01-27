輝達砸630億 加碼布局資料中心 技嘉、緯創等可望受惠

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬、科技組／綜合報導
輝達擴大投資布局，加碼注資資料中心營運商CoreWeave公司20億美元（約新台幣630億元），盼藉此在2030年前加速新增逾5GW（10億瓦）AI運算能力。

CoreWeave股價26日早盤飆漲14%。CoreWeave有「輝達親兒子」之譽，法人看好，輝達與CoreWeave的關係隨著資本投資增加同步提升，後續也將與CoreWeave有更多合作，並釋出更多訂單，技嘉（2376）、緯創（3231）等協力廠可望受惠。

其中，技嘉是CoreWeave的AI伺服器供應商之一，之前陸續出貨GB200 AI伺服器。另外，戴爾也是CoreWeave的AI伺服器供應商，緯創則是戴爾伺服器主機板與伺服器主要協力廠，可望跟著沾光。

在這次新增投資前，輝達是CoreWeave第四大股東，持股比重約6%，輝達先前也宣布2032年前向CoreWeavw採購60多億美元服務。

根據兩家公司26日聲明，輝達已以每股87.2美元，買進CoreWeave A股普通股，CoreWeave將成首批部署輝達即將出貨產品的客戶之一，這些產品包括儲存系統與Vera中央處理器（CPU）。

輝達執行長黃仁勳受訪時說：「這筆投資形同對CoreWeave成長、管理與商業模式投下信任票。」他強調，這項合作關係本身較聚焦於整合兩家公司的工程心血，以及讓運算能力上線。

去年掛牌上市的CoreWeave是所謂的「新雲端」（neocloud）業者，即AI服務使用的專業雲端運算供應商。獲得輝達投資將強化CoreWeave財務，有助於舒緩該公司砸大錢在資料中心引發的憂慮。

根據協議，輝達將協助CoreWeave為資料中心採購土地與電力，以及向雲端合作夥伴和大型企業客戶推銷CoreWeave AI軟體與架構設計。

CoreWeave已擬定野心勃勃的計畫，5GW相當於五座大型核反應爐發電量，光是1GW電力就足以在任何時刻滿足美國約75萬戶家庭用電需求。CoreWeave執行長英崔特（Mike Intrator）受訪時表示，輝達提供的資金，相當於該公司為打造新基礎設施計畫花費金額的2%左右。

