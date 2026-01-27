蘋果下月導入 Google Gemini Siri 變身最強 AI 助理 台鏈補

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
蘋果AI服務可望迎來目前最強模型Google Gemini助攻，讓Siri搖身變成最強AI助理。（路透）

彭博報導，蘋果AI服務可望迎來目前最強模型Google Gemini助攻，預計2月可望加入Apple Intelligence行列，讓Siri搖身變成最強AI助理，有望帶動Google算力需求再度上升，刺激新一波AI基礎建設投資商機。

法人看好，Google Gemini持續發威，主要伺服器代工廠廣達（2382）、英業達將受惠。隨著蘋果AI戰力大進化，有望激發更多iPhone、MacBook等換機需求，台積電、鴻海、大立光等蘋概股沾光。

彭博記者葛曼在《Power On》電子報中指出，蘋果計劃推出由Google Gemini提供技術支援的新版Siri，「深度整合至各項核心應用程式」，預計新版Siri最快2月發布。

據了解，Siri目前已經整合OpenAI的ChatGPT模型進入Apple Intelligence服務及Siri語音助理中，但AI帶來的效益仍未能完全展現，隨著蘋果將把Gemini整合應用後，未來將有機會為蘋果帶來新一波換機需求及Google的AI基礎建設新商機。

蘋果整合Google Gemini服務之後，預期將會使用到Google的AI算力需求，以蘋果去年出貨量超過2億支iPhone計算，代表每年至少將會有2億支新機出現雲端AI算力服務，若加上既有Gemini聊天機器人應用程式及企業用服務需求，將成為對Google持續投入AI基礎建設設施的主要動能，已經切入其AI伺服器代工的廣達、英業達等代工廠後續接單動能有望衝高。

不僅如此，蘋果原本的計畫遠比現在更有野心，先前投入名為「全球知識問答」（World Knowledge Answers）的專案，目標是要和ChatGPT及Perplexity等對手競爭。

葛曼表示，蘋果在2026年的一項重大優先任務，原是打造一款為AI時代量身設計、全面翻新的Safari 瀏覽器，用以對抗Perplexity與OpenAI的新產品。計畫中的功能包括評估文件套數據的可信度，並跨多個來源進行資訊比對。

