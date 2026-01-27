IC 設計業首波漲價潮蠢動 電源管理晶片廠可能開出第一槍
半導體又將再掀漲價潮。繼晶圓代工、封測報價紛紛上揚之後，IC設計業為反映成本，近期價格蠢動，龍頭聯發科（2454）已明確表態會適度調整價格，電源管理IC廠不諱言：「正在等誰開漲價第一槍，就會跟進調價」。
業者評估，IC設計業漲價態勢，最快農曆年過後就會明朗。一般預料，電源管理IC相關應用可能是第一波成功漲價的IC設計業者，相關台廠包括聯發科（2454）、茂達（6138）、致新（8081）、矽力-KY（6415）等。
針對漲價議題，聯發科執行長蔡力行已於去年10月底的法說會提到，看好該公司今年持續有很好的成長機會，在產能吃緊的情況下，將策略性地調整價格，並分配各產品線的產能，以反映不斷上升的製造成本。
IC設計業者強調，醞釀IC要漲價的氛圍，主因金屬價格持續走揚，封測廠調漲報價算是「師出有名」，目前兩岸的封測廠都已來要求從2、3月起漲價，漲幅在8％到15％之間，部分晶圓代工廠也已啟動漲價，考量IC製造成本的負擔確實加重，IC設計廠必須應對以維持毛利率表現。
隨著AI伺服器與高效能運算（HPC）需求進入爆發期，半導體封裝測試產能陷入嚴重供不應求，封測龍頭日月光投控與超豐等，從本季起就全面調升報價，漲幅最高達20％。
晶圓代工方面，陸媒先前報導，大陸晶圓代工龍頭中芯已調漲部分產能報價，漲幅約一成。
另外，據了解，台廠在先進製程與成熟製程方面，都有業者調漲報價。
市場傳出世界先進已有調漲動作，不過該公司目前正值法說會前緘默期，昨（26）日對於相關消息不予評論。
有電源管理IC業者表示，現在先咬牙暫時撐著，但已經聽聞同業希望在今年內視情況調漲價格，「現在就是等有人開了第一槍，便可以馬上跟進」。
也有驅動IC業者認為，現在的策略考量不外乎就是兩種，一種是IC成本上漲就跟著漲，另外一種是撐著不漲價，等搶同業市占，後續將會視競爭對手的情況進行動態調整。
此外，對於IC會以何種方式漲價，業界人士提到，已經跟客戶談妥的IC訂單，價格很難變動，但如果要追加訂單，那麼原本因為訂單量大而給的價格折扣就會縮水。至於新推出的產品，價格也自然可以有調漲空間。
