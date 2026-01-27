鴻海伺服器爆單 營運喊衝 法人樂觀第1季表現優於去年同期

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
鴻海AI伺服器訂單供不應求，發展機器人衝刺自動化。 聯合報系資料照
鴻海集團受惠雲端服務供應商（CSP）AI基建需求強勁，帶動人工智慧伺服器訂單供不應求，集團旗下自動化相關事業群全力投入支援，協助AI伺服器產能提升，引領營運衝鋒，法人看好，本季營收有望優於去年同期，淡季不淡。

受惠AI伺服器需求暢旺，鴻海（2317）2025年前三季來自AI伺服器營收已突破1兆大關，其中，第3季伺服器歸屬的雲端網路產品營收占比42%，超越iPhone為主的消費智能產品線37%，成為鴻海集團金雞母。

鴻海AI伺服器生產線目前全面趕工，生產GB300平台產品，同時，因應即將到來的下半年Vera Rubin新平台，鴻海集團目前已進入試產階段，不過，由於AI伺服器訂單需求龐大，目前呈現供不應求盛況。

據了解，為紓解決產能吃緊情形，鴻海集團已下令自動化團隊全力投入生產支援，希望拉抬產能，以支應訂單需求，此外，鴻海也期望透過自動化，進一步提升整體事業利潤表現。

鴻海多年來持續投入自動化，隨著機器人技術日趨成熟，鴻海已與輝達合作，將在美國休士頓廠區合作打造智慧製造工廠，導入輝達模型驅動的人形機器人生產AI伺服器。

在AI伺服器加持下，法人預估，鴻海今年首季營收將超越去年同期，業績表現「淡季不淡」。

黃仁勳於本月初的美國消費性電子展（CES 2026）宣布，Vera Rubin平台AI晶片已進入量產，運算速度將是Blackwell平台倍數以上增長，且成本更低，亞馬遜AWS、微軟、Google等雲端服務供應商最快下半年導入。

鴻海AI業務持續爆發，今年AI伺服器營收有望較去年倍增，推升AI伺服器營收占比由去年的20%至24%，大增至今年的35%，持續成為推動業績成長主力產品。

鴻海AI布局持續擴大，其輝達AI伺服器機櫃市占率將由去年逾四成，首度挑戰五成大關，主要動能來自Meta、Google、甲骨文與微軟等雲端服務供應商，出貨產品包括上半年的GB300、下半年的Rubin，以及ASIC伺服器等。

