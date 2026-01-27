快訊

廣宇、鴻準強攻機器人

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海集團衝刺自動化需求，全力布局機器人商機，旗下線束廠廣宇（2328）、機殼廠鴻準當先鋒，其中，廣宇日前訂下「人形機器人策略轉型」計畫，目標到2030年拿下全球人形機器人5%市占率，新業務營收占比拚過半。

廣宇日前攜手鴻海合計注資3,200萬歐元（約新台幣12億元），投資比利時新創公司Magnax BV，共取得52%股權，藉此擴大機器人相關技術量能，優化產品組合並提高獲利。

透過該投資，廣宇取得Magnax的無軛軸向磁通電機（AFM）專利技術，相關併購案已完成，廣宇獲得新世代電機技術，以及發展人形機器人業務的核心資產，確立公司在鴻海集團機器人發展藍圖中的關鍵定位。

廣宇目標2030年機器人與相關新業務將貢獻逾50%營收與獲利，並在機器人整體成本結構中供應25%至50%的零組件。鴻準部分，鴻海開發工業機器人品牌「FoxBot」產品，用以提升工廠自動化水平，鴻準是FoxBot的主要製造與組裝單位，持續進化機器人技術，已向全球四大機器人廠送樣。鴻準在2011年已具備年產超過1萬台FoxBot機械手臂的能力。十多年來持續強化機器人機構設計、精密加工與規模化量產的經驗。

