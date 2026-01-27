快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

MicroLED創新應用 業者跟著火

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

四大CSP廠自行設計ASIC今年進入量產期，有別以往依循輝達標準型GPU路徑，業界觀察雲端服務商也紛紛推出自研光通訊路徑。微軟利用MicroLED的創新可望突破物理限制，帶動台灣業者轉型起飛。

隨著微軟、台積電（2330）等指標大廠相繼投入，業界認為，MicroLED光互連已不再是科學想像。這片新藍海對於台灣LED廠商而言，是提升產品附加價值、避開傳統顯示市場價格競爭的絕佳機會。

除了富采、錼創外，法人預期，布局MicroLED多年且技術水準極高的友達，也可望無心插柳而雨露均霑，不讓群創搭上SpaceX專美於前，一起華麗轉身。

業界指出，MicroLED不僅是發光元件，其高熱耐受性使其成為AI高速傳輸領域的救星。傳統雷射對溫度敏感，高溫下效率易衰減或波長飄移，而MicroLED對溫度的容忍度較大，對於數據中心最在意的功耗與散熱問題非常有幫助。

此外，業界分析，MicroLED在顯示領域所累積的巨量轉移技術，為其跨入光通訊提供了重要基礎。透過高密度巨量轉移，可實現上百通道的多通道矩陣架構，避開了開發單一極高速通道的複雜電路成本。

法人認為，這種「以非顯示養顯示」的策略，能透過AI伺服器對通訊性能的剛性需求，帶動MicroLED大規模量產並優化成本結構，進而加速其在顯示領域的滲透，形成良性循環。

在算力競賽進入白熱化之際，MicroLED正以「光子引擎」的身分，成為推動AI時代運算效率的重要利器，開啟顯示與非顯示應用雙輪驅動的新局。

IC設計業首波漲價潮蠢動 電源管理晶片廠可能開第一槍

半導體又將再掀漲價潮。繼晶圓代工、封測報價紛紛上揚之後，IC設計業為反映成本，近期價格蠢動，龍頭聯發科已明確表態會適度調...

微軟進擊光通訊 布局MicroLED新技術 錼創、富采、億光等營收吃補

微軟進擊光通訊，要以MicroLED光互連技術優化共同封裝光學（CPO）版圖，藉此精進AI算力競爭力。微軟押寶Micro...

鴻海伺服器爆單 營運喊衝 法人樂觀第1季表現優於去年同期

鴻海集團受惠雲端服務供應商（CSP）AI基建需求強勁，帶動人工智慧伺服器訂單供不應求，集團旗下自動化相關事業群全力投入支...

集邦：NB 出貨估季減14%

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（26）日發布最新報告示警，筆電品牌廠先後面臨記憶體漲價、中央處理器（CPU）...

蘋果下月導入Gemini…Siri變身最強AI助理 台鏈補

彭博報導，蘋果AI服務可望迎來目前最強模型Google Gemini助攻，預計2月可望加入Apple Intellige...

蘋果 Macbook Pro 今年迎兩次改款

蘋果今年Macbook Pro產品線有望迎來兩次更新，首先是搭載M5 Pro、M5 Max處理器的機種將在近期登場，至於...

