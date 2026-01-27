MicroLED創新應用 業者跟著火

四大CSP廠自行設計ASIC今年進入量產期，有別以往依循輝達標準型GPU路徑，業界觀察雲端服務商也紛紛推出自研光通訊路徑。微軟利用MicroLED的創新可望突破物理限制，帶動台灣業者轉型起飛。

隨著微軟、台積電（2330）等指標大廠相繼投入，業界認為，MicroLED光互連已不再是科學想像。這片新藍海對於台灣LED廠商而言，是提升產品附加價值、避開傳統顯示市場價格競爭的絕佳機會。

除了富采、錼創外，法人預期，布局MicroLED多年且技術水準極高的友達，也可望無心插柳而雨露均霑，不讓群創搭上SpaceX專美於前，一起華麗轉身。

業界指出，MicroLED不僅是發光元件，其高熱耐受性使其成為AI高速傳輸領域的救星。傳統雷射對溫度敏感，高溫下效率易衰減或波長飄移，而MicroLED對溫度的容忍度較大，對於數據中心最在意的功耗與散熱問題非常有幫助。

此外，業界分析，MicroLED在顯示領域所累積的巨量轉移技術，為其跨入光通訊提供了重要基礎。透過高密度巨量轉移，可實現上百通道的多通道矩陣架構，避開了開發單一極高速通道的複雜電路成本。

法人認為，這種「以非顯示養顯示」的策略，能透過AI伺服器對通訊性能的剛性需求，帶動MicroLED大規模量產並優化成本結構，進而加速其在顯示領域的滲透，形成良性循環。

在算力競賽進入白熱化之際，MicroLED正以「光子引擎」的身分，成為推動AI時代運算效率的重要利器，開啟顯示與非顯示應用雙輪驅動的新局。