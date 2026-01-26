台積電再度加碼美國布局 亞利桑那北鳳凰城房市受矚目

台積電（2330）再度加碼美國布局，斥資1.97億美元（折合約新台幣62億餘元）在亞利桑那州鳳凰城購置土地，FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷26日表示，當地正式進入產業與資本雙引擎驅動的新階段，也吸引越來越多國內傳產業者與投資者的目光。

除了台積電豪擲62億元台幣標下Loop 303南側、約902英畝土地；晶片封裝設備大廠ASM也在Desert Ridge興建廠房。市場普遍解讀，這不僅是單一擴廠動作，更象徵美國半導體製造重心正加速向鳳凰城集中。

值得關注的是，FUNWOO美國不動產於2025年所銷售的鳳凰城建案，正位於該筆關鍵用地的西側核心區位，在產業聚落確立後，未來發展潛力備受期待。近期，來自國內傳產業者與投資者的詢問熱度也持續升溫。

曾意婷表示，從企業營運角度來看，這次購地行動是台積電美國長期計畫的關鍵拼圖。隨著先進製程、封裝與研發需求同步擴大，單一廠區已不足以支撐未來十年以上的產能。掌握大面積土地可提高生產彈性，也為後續技術世代演進預留空間。業界指出，這類前瞻性布局，顯示企業已不再以「單點設廠」思維看待美國，而是朝向「完整產業聚落」發展。

從產業與地緣政治角度來看，鳳凰城的重要性也快速上升。美國積極推動關鍵製造回流，半導體被視為國安與科技競爭核心。台積電深化亞利桑那布局，呼應這股結構性變化，讓鳳凰城站上全球半導體競逐的戰略位置。這股產業轉向，正改寫當地城市與不動產發展軌跡：過去以退休人口與低密度住宅為主的北鳳凰城，正吸引高科技人才、工程師與企業總部進駐，住宅市場從「量的擴張」走向「質的轉變」。新一代高級住宅正隨之興起，導入綠化中庭、度假式公共空間、智慧節能設計，呈現「綠洲中的頂級生活聚落」。

此外，紅雀球隊總部也計劃遷至北鳳凰城與Scottsdale交界，打造大型NFL等級運動與複合式開發園區，預計於2028年NFL球季前啟用。

曾意婷觀察發現，近兩年高級住宅市場已隨產業擴張明顯升級，不僅吸引高科技高階人才，也因NFL運動員與相關職業的龐大財力，吸引國際投資人長期布局，進一步推升當地高級住宅需求。

龐大的半導體生態圈、供應鏈與數以萬計的高薪家庭即將落地，也凸顯FUNWOO長期推薦的Aloravita社區位置優勢，此案距離台積電新廠僅約15分鐘車程，且社區規劃完善、學區優良，符合高薪就業人口的置產需求。曾意婷強調，房地產投資講究「跟著重大建設走」，台積電已將未來定錨於此，市場訊號清晰明確。

FUNWOO美國不動產指出，2025年多個銷售專案正好位於半導體產業擴張軸線上，特別是緊鄰台積電新取得土地西側區域，具備產業外溢效應、就業人口成長與生活機能升級三大優勢。

整體而言，由半導體投資引爆的變化，已不只是企業擴張故事，而是城市產業定位重塑的開端。鳳凰城正從傳統沙漠城市，轉型為結合高科技製造、創新研發與高品質居住的新世代聚落，而這股趨勢才正要開始。