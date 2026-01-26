快訊

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義即時報導
副總統蕭美琴在嘉義縣長翁章梁等人陪同下，前往亞創中心參訪雷虎科技產品展示。業者提供
副總統蕭美琴在嘉義縣長翁章梁等人陪同下，前往亞創中心參訪雷虎科技產品展示。業者提供

副總統蕭美琴26日下午在嘉義縣長翁章梁、立法委員陳冠廷、蔡易餘，以及國安會、經濟部、工研院、金屬中心與無人機海外聯盟等官員陪同下，前往嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心實地了解台灣無人機產業最新發展，雷虎科技（8033）總經理蘇聖傑親自向副總統介紹該公司新產品與關鍵技術。

雷虎向副總統展示該公司去年最新取得美國國防部認證Blue UAS OVERKILL FPV等系列產品。該系列採模組化架構，可快速整合任務載荷、通訊、導引與飛控系統。

蘇聖傑同時說明，雷虎已經和美國無人機AI大廠Auterion完成多機群飛實機展示，透過AI與群飛控制技術，驗證多機協同、任務分工及集中打擊能力，可提供給國軍無人機標案及最優規的作戰需求。

在抗干擾無人機技術方面，雷虎同步展出自主研發的OVERKILL Fiber Optic FPV「光纖無人機系統」，雷虎使用台灣唯一自製的光纖距離可達10公里以上，及自行設計的光纖轉換器搭配高畫質高解析度的鏡頭，可以提供1K至4K的畫質。

面對複雜的電磁干擾與反制環境，該系統以光纖鏈路為核心，可提升操控穩定度與影像回傳可靠性。雷虎強調，OVERKILL Fiber Optic FPV具備高度抗干擾特性。

蘇聖傑亦介紹雷虎與Parrot合作一款翼展2公尺的「STRIKER」 固定翼平台，搭載EO/IR光電酬載，並搭配高整合度自動AI飛控系統，強化中長距離60公里以上一次性打擊及快速部署能力。

最後介紹雷虎已具備六艘「海鯊號SEASHARK USV無人快艇」群游控制，可執行巡邏、偵搜及自殺性等多元任務，與空中無人機形成戰術互補，布局海空一體化無人載具應用，提供更完整的不對稱國防戰略解決方案。

無人機 光纖 AI 雷虎科技 蕭美琴 國防部

無人機技術再升級 雷虎向副總統展示BLUE UAS FPV無人機及光纖抗干擾

副總統蕭美琴26日下午在嘉義縣長翁章梁、立法委員陳冠廷、蔡易餘，以及國安會、經濟部、工研院、金屬中心與無人機海外聯盟等官...

