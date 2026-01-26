南韓2025年半導體進口額超越原油 對台進口年增7%

人工智慧（AI）熱潮推升需求下，去年半導體取代原油成為韓國最大宗進口項目，其中韓國對台灣半導體進口額年增7%至250億美元（約新台幣7865億元），創歷史新高。

韓國「朝鮮日報」報導，韓國關稅廳（KoreaCustoms Service）今天公布，2025年半導體進口總額年增4.9%至775億美元，躍居去年最大宗進口項目。

原油進口額年比下滑11.8%至753億美元，歸因於國際油價走低。韓國去年進口1.37噸原油，較前一年微降0.1%、大致持平，但同期杜拜基準油價平均每桶69.4美元，較2024年的79.6美元暴跌12.8%。

相較下，AI需求帶動韓國半導體進口額攀升。韓國在記憶體晶片方面具備一流的全球競爭力，但在高效能系統半導體方面大幅仰賴美國設計、台灣製造以及歐洲技術，此類半導體對AI、汽車和電力產業關重要。

韓國半導體供應鏈分散海外，造成進出口額同步成長的現象。由韓國半導體業者設計、委託台積電等台灣業者生產再運回韓國的晶片，也歸類為進口項目。事實上，韓國去年自台灣進口250億美元半導體產品，年增率達7%。

韓國成均館大學（Sungkyunkwan University）化工系教授權錫俊表示：「SK海力士製造的晶圓需先在台積電進行先進封裝再運回韓國。隨著韓國與台灣半導體產業在分工體系中緊密交織，雙方加深合作勢必使韓國對台灣（半導體）進口量大增。」

此外，韓國去年出口總額年增3.8%至7094億美元締新猷，全年貿易順差達777億美元創2017年來最高。

韓國出口表現亮眼之餘，川普關稅政策仍拖累韓國對美出口年減3.8%至1229億美元，其中汽車出口銳減13.2%至301億美元，鋼鐵出口也下滑7.9%至73億美元。