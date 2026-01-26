快訊

民眾黨版軍購條例草案 國防部晚間發4大聲明

涉逃漏稅200億韓元破演藝圈紀錄 車銀優打破沉默道歉了

遭4車輾斃 25歲替代役男國立大學畢業擁雙學士學位

南韓2025年半導體進口額超越原油 對台進口年增7%

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
人工智慧（AI）熱潮推升需求下，去年半導體取代原油成為韓國最大宗進口項目。(美聯社)
人工智慧（AI）熱潮推升需求下，去年半導體取代原油成為韓國最大宗進口項目。(美聯社)

人工智慧（AI）熱潮推升需求下，去年半導體取代原油成為韓國最大宗進口項目，其中韓國對台灣半導體進口額年增7%至250億美元（約新台幣7865億元），創歷史新高。

韓國「朝鮮日報」報導，韓國關稅廳（KoreaCustoms Service）今天公布，2025年半導體進口總額年增4.9%至775億美元，躍居去年最大宗進口項目。

原油進口額年比下滑11.8%至753億美元，歸因於國際油價走低。韓國去年進口1.37噸原油，較前一年微降0.1%、大致持平，但同期杜拜基準油價平均每桶69.4美元，較2024年的79.6美元暴跌12.8%。

相較下，AI需求帶動韓國半導體進口額攀升。韓國在記憶體晶片方面具備一流的全球競爭力，但在高效能系統半導體方面大幅仰賴美國設計、台灣製造以及歐洲技術，此類半導體對AI、汽車和電力產業關重要。

韓國半導體供應鏈分散海外，造成進出口額同步成長的現象。由韓國半導體業者設計、委託台積電等台灣業者生產再運回韓國的晶片，也歸類為進口項目。事實上，韓國去年自台灣進口250億美元半導體產品，年增率達7%。

韓國成均館大學（Sungkyunkwan University）化工系教授權錫俊表示：「SK海力士製造的晶圓需先在台積電進行先進封裝再運回韓國。隨著韓國與台灣半導體產業在分工體系中緊密交織，雙方加深合作勢必使韓國對台灣（半導體）進口量大增。」

此外，韓國去年出口總額年增3.8%至7094億美元締新猷，全年貿易順差達777億美元創2017年來最高。

韓國出口表現亮眼之餘，川普關稅政策仍拖累韓國對美出口年減3.8%至1229億美元，其中汽車出口銳減13.2%至301億美元，鋼鐵出口也下滑7.9%至73億美元。

韓國 半導體 台積電 國際油價 AI 晶片

延伸閱讀

不能輸給頌樂！玟星靠這招學中文「等下次給粉絲驗收」

擊劍／輔大盃亞運培訓國手參賽 台北隊8強力克韓國最終銳劍組奪冠

韓國冬季限定親子景點「首爾廣場溜冰場」 1000韓幣就可以溜一小時

美戰爭部次長柯伯吉訪韓 肯定韓承諾軍費占GDP3.5%

相關新聞

CPU、記憶體價格雙漲 本季筆電出貨估季減14.8%

根據TrendForce最新筆電產業調查，全球筆電品牌自2025年下半年起面臨記憶體價格大漲壓力，2026又遭遇CPU階...

「把資料中心送上月球」 群聯潘健成：資料主權正升級成國家戰略

NAND控制晶片大廠群聯（8299）企業級SSD品牌Pascari於26日宣布，在國際DevOps Dozen 2026...

南韓2025年半導體進口額超越原油 對台進口年增7%

人工智慧（AI）熱潮推升需求下，去年半導體取代原油成為韓國最大宗進口項目，其中韓國對台灣半導體進口額年增7%至250億美...

日月光再砸10.17億元買設備 近一周公布投資累計近37億元

封測龍頭日月光投控（3711）擴產腳步再加速。公司26日公告，旗下日月光半導體取得新加坡商貝思半導體BESI SINGA...

CPU、記憶體價格雙漲壓力 TrendForce：估首季筆電出貨季減14.8%

根據TrendForce最新筆電產業調查，全球筆電品牌自2025年下半年起面臨記憶體價格顯著上漲的壓力，2026年初開始...

新加坡對台灣半導體需求升 外企投資動能可望持續

全球供應鏈重組，國際貿易樞紐新加坡對台灣雙邊經貿活動受矚。駐新加坡代表處經濟組長吳文忠告訴中央社，AI浪潮推動下，星國對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。