日月光再砸10.17億元買設備 近一周公布投資累計近37億元

封測龍頭日月光投控（3711）擴產腳步再加速。公司26日公告，旗下日月光半導體取得新加坡商貝思半導體BESI SINGAPORE PTE., LTD.供營業用機器設備，累計交易總金額約10.17億元。

日月光投控近期設備更新火力未歇：上周五才代旗下日月光半導體與矽品密集公告三筆投資，包含日月光半導體向東京威力採購機器設備約11.49億元、矽品兩筆廠務工程合計約14.3億元，合計約25.79億元；再加上今日向BESI採購設備約10.17億元，顯示集團投資主軸仍緊扣AI／HPC帶動的先進封裝與先進測試需求。

依信評機構惠譽（Fitch）評等報告估算，日月光投控2025年資本支出約55億美元，2026年仍可望維持約55億美元高檔水準，且2027年亦可能續居高位。

隨台積電（2330）先進封裝訂單外溢、擴大委外釋單，供應鏈也持續關注日月光與矽品承接高階訂單的擴產節奏；相關資訊並指出，兩家公司近兩個月已斥資逾百億元擴產迎接大單。

法人看好日月光先進封測成長動能延續至2026年，公司後續仍將擴大資本支出、積極籌備擴產，強化在先進封裝與測試領域的供給能力。