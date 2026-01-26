新加坡對台灣半導體需求升 外企投資動能可望持續

全球供應鏈重組，國際貿易樞紐新加坡對台灣雙邊經貿活動受矚。駐新加坡代表處經濟組長吳文忠告訴中央社，AI浪潮推動下，星國對台灣半導體與資通訊科技產品需求上升，隨著台灣半導體產業擴張，可望吸引海外企業關注並抓住發展機會，延續動能。

根據駐新加坡代表處經濟組相關資料，在貨品貿易方面，2025年台星雙邊貨品貿易總額達534.4億美元（約新台幣1.68兆元）、較2024年成長23%，台灣為新加坡第6大貿易夥伴，新加坡則為台灣第7大貿易夥伴。其中台灣出口至新加坡404億美元，較2024年成長19.75%，新加坡為台灣第4大出口市場；台灣自新加坡進口130.35億美元，較2024年成長34.38%，新加坡為台灣第9大進口來源國。

至於台星雙邊主要貿易產業，台灣對新加坡出口主要貨品中，半導體相關貨品的金額占比達80%以上，包含供製造半導體晶柱或晶圓、半導體裝置、積體電路及平面顯示器的機器及器具等。而台灣自新加坡進口主要貨品中，半導體相關貨品金額亦占60%以上。

投資方面，吳文忠告訴中央社記者，新加坡對台投資領域以金融保險業、製造業、批發及零售業為主，是台灣第6大投資來源國。2025年截至11月，新加坡對台灣投資累計168案、共4.69億美元；自1952年至2025年累計4023案、共127.37億美元。

駐新加坡代表童振源日前告訴中央社，台灣半導體產業在全球產業鏈上有強大優勢，而新加坡生產全球約10%的晶片，也生產半導體設備；1998年台積電在新加坡投資12億美元，2001年聯電投資36億美元，2022年聯電再投資50億美元，隨後世界先進與荷蘭的恩智浦（NXP）合資78億美元投資，相信未來台星會在半導體產業繼續雙向合作。

吳文忠提及新加坡對台投資概況時指出，2023年數據創新高是受星展銀行併購花旗銀行案的增資影響，扣除該一次性因素後，近年新加坡對台灣投資金額大致維持在4億至5億美元，且呈逐年穩定成長趨勢。

據星展銀行指出，合併花旗銀行在台消金業務後，星展銀行（台灣）財富管理資產規模、活期存款金額翻倍成長，現已躍升為台灣最大外商銀行。

至於批發零售業，連鎖家具龍頭詩肯2024年舉行成立50週年晚宴，當時就斥資新台幣6億元在台南打造新倉儲。新加坡籍董事長林福勤曾表示，台灣經商環境友善、法制健全，希望詩肯能夠成為外資典範，拋磚引玉讓更多企業到台灣投資發展。

隨著半導體業受惠於全球AI應用快速擴展、帶動先進運算晶片、先進封裝等關鍵技術需求提升，吳文忠表示，不僅促使台灣經濟表現成長，也間接吸引新加坡在內的海外企業看準台灣發展機會，進一步加碼投資或尋求合作。對於2026年，他期望這股趨勢能持續發酵，為台灣經濟帶來更多成長動能。

此外，為了推動海外創新企業進入台灣資本市場，證交所台灣創新板上市公司也曾到東南亞進行媒合相關活動、提升全球知名度，希望藉此吸引更多海外企業選擇台灣作為投資與發展的基地，強化台灣在亞太區的創新與金融樞紐地位。