「把資料中心送上月球」 群聯潘健成：資料主權正升級成國家戰略

NAND控制晶片大廠群聯（8299）企業級SSD品牌Pascari於26日宣布，在國際DevOps Dozen 2026 Awards奪下「Best DevOps Industry Implementation」大獎。群聯指出，獲獎象徵企業級SSD儲存技術已從地面資料中心延伸至極端環境應用，並獲國際DevOps與資料基礎架構領域認可。

群聯執行長潘健成表示，Freedom Mission的意義不只是一個太空專案，更代表「資料中心建構不再侷限於地球」，資料基礎建設正成為國家競爭力的一環。隨著AI、雲端與高效能運算快速重塑產業結構，資料的安全性、韌性與主權，已逐步從企業議題升級為國家級戰略課題；而若企業級SSD能在月球環境穩定運作，也意味其在地球端的應用可望達到更高層次的可靠性與安全標準，未來可廣泛支撐AI算力、關鍵產業、科研體系與數位基礎建設。

潘健成也把焦點拉回台灣產業策略。他指出，掌握自主可控的儲存與控制晶片技術，不僅關乎產業升級，更攸關台灣數位主權與長期科技競爭力；群聯長期投入控制晶片、韌體與系統級技術的自主研發，目標是打造可支撐全球關鍵應用的企業級SSD儲存平台。

針對本次合作案，群聯說明，Freedom Mission由Lonestar主導、搭載於Intuitive Machines的Nova-C月球登陸器，並於2025年2月成功登陸月球；群聯提供經特殊強化設計的Pascari企業級SSD，並針對太空環境客製化控制韌體，使系統可在真空、震動、輻射與極端溫差等條件下維持資料完整性與能源效率，最終完成月球端資料儲存與地球端資料傳輸。

展望後市，潘健成強調，群聯將持續深化與國際夥伴及產業體系合作，推動企業級SSD在AI、雲端、邊緣地端與新興應用場域的布局；他並點出下一階段關鍵在於，如何把企業級SSD儲存技術與國家級數位基礎建設、AI運算平台及極端環境應用整合，將成為全球科技產業的重要議題，而台灣也可望在這波演進中扮演更關鍵角色。