達擎登場ISE 2026 大秀次世代智慧零售解決方案

友達旗下子公司、全球工商顯示器領導廠商達擎，將於今年2月3日至6日在西班牙巴塞隆納舉行的歐洲整合系統展（ISE 2026）亮相，並以「Design Without Limits」為主題，展示多項結合永續與創新科技的整合解決方案，重新定義未來零售體驗。

本次展會亦將首度展示AecoRetail系列，包括AecoPost與AecoTag，以低耗能、環境永續的智慧顯示方案，協助零售業提升顧客互動並降低行銷活動的環境負擔。達擎也將透過多款電子紙產品，展示不同零售場域的實際應用，展現其在永續科技與商用顯示領域的深厚實力。

達擎營運長暨智慧零售事業群總經理廖世宏表示，「在ISE 2026，我們不僅展示產品，更呈現零售未來的全貌─沉浸體驗、永續科技與智慧效率的全面升級。達擎整合先進顯示技術、軟體平台與配套技術，協助零售商打造流暢且可擴展的顧客體驗，提升消費者滿意度。同時優化營運效率，創造更高的投資報酬率與永續成果。」

達擎將展示AecoPost，一款輕量、以電池供電的全彩電子紙看板，具備高續航力與長效運作的優勢。採用E Ink Spectra 6技術，搭配達擎AecoColor+專屬演算法，可呈現更飽和的色彩與類紙閱讀感。AecoPost在顯示靜態圖像時零耗電，且搭載長效電池，可在極低能耗下提供生動視覺效果，無需布線即可彈性部署。

此系統專為大規模部署打造，可支援多達4000個標籤，確保大型場域的穩定運作。超低功耗與長效電池設計可降低整體持有成本，同時減少紙張與人力資源耗用，協助零售商兼顧效率與永續目標，進一步提升顧客購物體驗。

達擎並與全球電子紙領導廠商元太科技建立策略合作，將領先的電子紙技術融入達擎的創新解決方案。此次在ISE展會中，元太科技的75吋彩色電子紙看板會於達擎展位亮相，充分展現大型電子紙在繽紛廣告與資訊顯示上的無限潛力與合作優勢。未來，雙方將持續深化合作，拓展大型電子紙市場，為全球客戶提供更多元的產品選擇。